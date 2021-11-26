傳曼聯新帥蘭歷克大有來頭　杜慈恩師主張高位逼搶｜英超

多間英國傳媒披露，來自德國的蘭歷克（Ralf Rangnick）將會出任曼聯看守領隊半季，之後再轉任顧問。對於平時只看英超的球迷來說，蘭歷克是個陌生的名字，但有留意德甲的話，相信知道此人大有來頭，屬於德國足球的教父級數人物。63歲的蘭歷克是其中一位提倡高位逼搶的先驅，其足球理念影響高普、杜慈及拿高士文等名帥。相比執教生涯，他出任體育總監的履歷更輝煌，帶領紅牛系球隊崛起。



傳蘭歷克任曼聯看守領隊 臨時救亡亦為未來生涯鋪路

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蘭歷克踢防中出身，球員生涯並無特別亮點，在1983年開始教練生涯，於德國第6級別球隊Viktoria Backnang擔任球員兼教練。當年季前友賽對基輔戴拿模，啟發他的未來足球路，他說過：「我遇上過第一隊有系統地壓逼搶波的球隊，就是基輔。這是我在足球上的頓悟，我明白到原來還有一種不同的方式去踢足球。」

蘭歷克曾執教史浩克04。（Getty Images）

蘭歷克在低組別球隊及青年軍歷練多年，至1999年接掌史特加，在千禧年後還教過漢諾威、史浩克04、賀芬咸及RB萊比錫等球隊。他執教史浩克時最成功，他在04/05球季贏過德國盃亞軍，而在2005年贏得德國聯賽盃，之後在10/11球季贏得德國盃冠軍，跟住再贏得德超盃。他擔任紅牛系的體育總監時，曾兩度上任RB萊比錫主帥，得到德國盃亞軍。

他在德國球壇有「教授」及「戰術大師」等外號。不過，他整個教練生涯都在德國，如果他真的接手曼聯的話，將是他首次到外國教波。

蘭歷克長年來在德國足球界打滾，包括教過賀芬咸。（Getty Images）

比起他的教練生涯，他的體育總監生涯更搶眼。在2012年，他被紅牛看中，首次當總監，出任薩爾斯堡及RB萊比錫的足球總監，幫助RB萊比錫由地區聯賽一步步升上德甲，出戰歐聯。在16/17球季，萊比錫贏過德甲亞軍，而在19/20球季，萊比錫更入過歐聯4強。在2019年，他升任紅牛的體育及發展主管，負責管理世界各地的紅牛系球隊。他在今年夏天與莫斯科火車頭簽約3年，擔任體育發展總監。

蘭歷克買賣球員的眼光不錯，擅長提拔年輕球員，在紅牛系效力時，他簽過沙迪奧文尼、拿比基達、艾寧夏蘭特、伊巴希馬干拿迪；他執教賀芬咸時，羅致過羅拔圖法明奴。

曼聯下任領隊賠率再有變動（截至11月25日，資料來源：SkyBet）

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蘭歷克的足球理念啟發了一代德國足球教練，包括利物浦主帥高普。現任車路士領隊杜慈，曾經在蘭歷克麾下工作，在2000年，杜慈初出道任教練時，獲蘭歷克聘請為史特加青年軍教練。拿高士文在賀芬咸擔任青年軍教練時，曾接受蘭歷克的指導，跟住拿高士文成名後，又獲蘭歷克聘為萊比錫主帥。哈辛赫圖、馬殊（Jesse Marsch）等教練也曾在蘭歷克手下擔任教練或助教。

蘭歷克（右）當年帶杜慈出道。（Twitter）

足球理念上，蘭歷克是「Gegenpressing」的倡議者，主張高位逼搶，盡快搶回控球，並把握控球權轉換的時機，爭取入球。蘭歷克在紅牛系工作時說過：「如果對方球隊控球時，我應該給予球員怎樣的計劃？我們的理念很明確，跟我教練界中的好友高普所主張的十分相似。紅牛的足球是『重金屬』的，並不是節奏慢的華爾滋。我們討厭回傳，純粹為控球而控球並不合理。」

蘭歷克（右）是不少德國教練的恩師，包括拿高士文（左）。（Getty Images）

「關鍵不在於搶回控球的位置，而是強度。我們搶回控球的侵略性愈高，就愈可以維持高強度的節奏去打反擊。故此，搶到波時愈高強度，我們就能夠製造到更大的機會。」

「另一個重點『靜態防守』，不論你是踢兩中堅還是三中堅，都一定要凍結對方踢得最前的一兩位前鋒。他們一定要被貼身防守，因為如果讓他們控到球，就輪到我們面對反擊。」蘭歷克強調，除了用言語告訴球員外，還會以訓練方法令球員「入腦」。

他在另一次訪問中也談過其足球理念，他說：「你需要主導球賽，無論是控球還是無球，不只是通過個人……利用攻守轉換的時刻，盡快反撲……很快地去尋找正確的方法……在搶回控球後的10秒內射門。」

英媒盛傳蘭歷克會出任曼聯的看守領隊。（Getty Images）

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