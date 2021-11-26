英超熱話｜蘭歷克基金會偷步致賀　間接官宣任曼聯看守領隊

德國教頭蘭歷克與曼聯好事近，多間英國傳媒披露這名前RB萊比錫主帥將成為紅魔鬼的看守領隊。未見官宣，他創辦的基金會先偷步祝賀，相隔半小時後隨即刪除貼文。



曼聯物色看守領隊有眉目，63歲的德國教頭蘭歷克（Ralf Rangnick）盛傳即將上任，執教曼聯至季尾，這段時間整頓紅魔鬼，為下任正式主帥打好基礎。

蘭歷克長年來在德國足球界打滾，包括教過賀芬咸。（Getty Images）

未官宣之際，蘭歷克被「自己人」洩玄機。這名德國教頭創辦的蘭歷克基金會（Ralf Rangnick Stiftung）事先發文，祝賀蘭歷克出任曼聯領隊至季尾，直言這是他的夢想成真，「我們恭喜蘭歷克出任曼聯看守領隊，他與球隊簽約至2022年夏天，這是他長此以來的夢想，如今終於成真。」

基金會的發文中，同時表示蘭歷克其後將出任曼聯的顧問，為期兩年，並祝願他事事順利。疑似洩露天機，這個發文在30分鐘後消失，蘭歷克官宣看來不遠了。

傳曼聯新帥蘭歷克大有來頭 杜慈恩師主張高位逼搶

傳蘭歷克任曼聯看守領隊 臨時救亡亦為未來生涯鋪路

曼聯選帥有變數 大帝突然官宣將入主奧脫福

蘭歷克（右）是不少德國教練的恩師，包括拿高士文（左）。（Getty Images）

曼聯下任領隊賠率再有變動（截至11月25日，資料來源：SkyBet）

+ 8

英超第13輪直播賽程（按圖放大）：

+ 2

已晉級歐聯淘汰賽球隊（按圖放大）：

+ 6

👇點圖睇：英超前列防中比較 👇

+ 13

卡域克的第一仗：

卡域克曼聯首戰大膽收起般奴 穩健為先再以換人搶攻破局｜01球評

卡域克首度領軍曼聯奏凱晉級 將勝利送給前任蘇斯克查

曼聯水貨新兵表現脫胎換骨 查頓辛祖勁射加盟後首個入球

曼聯球員評分分差大 C朗迪基亞並列最高 兩人墊底不及格｜歐聯

曼聯相關延伸閱讀：

蘇斯克查離開曼聯｜紅魔官宣離任 費Sir愛徒由希望、失望變絕望

曼聯8年4主帥黯然下台 消失的足球總監請站上台前｜01球評

董方卓狠批現役曼聯球星「不配穿球衣」 八字真言評蘇斯克查離隊

英超熱話︱曼聯最新統計揭C朗跑動少 馬古尼費特數據下無所遁形

英超︱蘇斯克查任內曼聯轉會開支封王 北倫敦雙雄排名竟高過曼車

金錢足球︱C朗回流曼聯人工開支大增23% 業績證周薪冠絕英超

足球轉會︱曼聯為失去普巴作準備 與利物浦爭奪6000萬鎊英軍中場