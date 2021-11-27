曼聯選帥｜蘭歷克無限接近「入魔」　高普：對其他球隊不是好消息

曼聯仍未正式宣布蘭歷克（Ralf Rangnick）上任，但似乎英超內各單位已「默認」這名紅魔新教頭。

利物浦領隊高普亦在對戰修咸頓賽前記招上，向這名德國足球教父表示敬佩。



昨日英國傳媒披露更多蘭歷克出任曼聯看守領隊的消息及細節。據報他是足球總監梅圖的頭號目標，兩人在周日已經透過電話聯絡。由於蘭歷克面試非常好，只要處理好工作證他便可上任。

據指只要處理好工作證，蘭歷克便可上任曼聯看守領隊。（Getty Images）

蘭歷克在德國球壇有「教授」及「戰術大師」等外號，其主張高位逼搶、盡快搶回控球的足球理念啟發了一代德國足球教練，包括利物浦主帥高普。在今周對戰修咸頓賽前記招上，高普亦就蘭歷克「入魔」一事透露了看法。

傳蘭歷克任曼聯看守領隊 臨時救亡亦為未來生涯鋪路

曼聯選帥︱施丹無意季中接手PSG 間接一鑊翹起紅魔鬼

曼聯選帥︱舊將白蘭斯突成暫代領隊大熱 被翻黑歷史當地報章預警

利物浦領隊高普在對戰修咸頓賽前記招上，向蘭歷克表下敬佩。（Getty Images）

「不幸地一位好領隊將到曼聯執教。」高普直言蘭歷克能改變曼聯的組織性，其影響力將為英超其餘領隊帶來煩惱：「曼聯會在球場上變得有組織力，對於英超其他球隊不是好消息，但這不是一朝一夕的事，所有球隊都需要時間去建立一切。」

蘭歷克大有來頭（詳細閱讀）

曼聯上仗1：4不敵屈福特，其後領隊蘇斯克查隨即被辭任。（路透社）

蘭歷克在低組別球隊及青年軍歷練多年，至1999年接掌史特加，在千禧年後還教過漢諾威、史浩克04、賀芬咸及RB萊比錫等球隊。他執教史浩克時最成功，他在04/05球季贏過德國盃亞軍，而在2005年贏得德國聯賽盃，之後在10/11球季贏得德國盃冠軍，跟住再贏得德超盃。他擔任紅牛系的體育總監時，曾兩度上任RB萊比錫主帥，得到德國盃亞軍。

曼聯下任領隊賠率再有變動（截至11月25日，資料來源：SkyBet）

+ 8

德國足球教父履歷悅目，唯獨整個教練生涯都在德國。高普深信蘭歷克無論他身在何方也能勝任：「他是一個好人及好教練更是經驗豐富的領隊，在德國將兩支無名球隊變成實力分子，那是賀芬咸和RB萊比錫；德國球壇對於蘭歷克評價很高，無論在哪裏，他都可以出色地完成工作。」

63歲的蘭歷克很大機會任教曼聯，季尾完約之後會轉為顧問兩年。不過，由於他未拿到工作證，今輪曼聯英超鬥車路士仍由卡域克負責帶隊。

英超第13輪直播賽程（按圖放大）：

+ 2

卡域克的第一仗：

卡域克曼聯首戰大膽收起般奴 穩健為先再以換人搶攻破局｜01球評

卡域克首度領軍曼聯奏凱晉級 將勝利送給前任蘇斯克查

曼聯水貨新兵表現脫胎換骨 查頓辛祖勁射加盟後首個入球

曼聯球員評分分差大 C朗迪基亞並列最高 兩人墊底不及格｜歐聯

曼聯相關延伸閱讀：

蘇斯克查離開曼聯｜紅魔官宣離任 費Sir愛徒由希望、失望變絕望

曼聯8年4主帥黯然下台 消失的足球總監請站上台前｜01球評

董方卓狠批現役曼聯球星「不配穿球衣」 八字真言評蘇斯克查離隊

英超熱話︱曼聯最新統計揭C朗跑動少 馬古尼費特數據下無所遁形

英超︱蘇斯克查任內曼聯轉會開支封王 北倫敦雙雄排名竟高過曼車

金錢足球︱C朗回流曼聯人工開支大增23% 業績證周薪冠絕英超

足球轉會︱曼聯為失去普巴作準備 與利物浦爭奪6000萬鎊英軍中場