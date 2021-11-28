意甲︱祖雲達斯再次出事　警方調查過去3年轉會紀錄涉造假

意甲班霸祖雲達斯再次惹上官非，在都靈和米蘭的辦公室，近日被意大利警方搜查，找尋與2019至2021年間的轉會交件。



祖雲達斯成為警方調查對象。（Getty Images）

2006年曾陷假波案被降至意乙作賽的祖雲達斯，近日再次出事。這支曾贏得36次聯賽錦標的意甲歷來最成功球會，再次成為檢察官調查對象。

都靈檢察官盧妮圖（Anna Maria Loreto）周五（26日）指出，當局正調查祖雲達斯管理層有否以「不存在的轉會交易」欺騙投資者，「我們正在調查數宗有關職業球員轉會操作，以及幾個足球經紀提供的中介服務。」

祖雲達斯周六（27日）隨即發表聲明，表示會跟當局合作，「我們一向遵守會計原則及跟從國際足球行業準則行事，我們會在每個方面跟金融主場監管局（CONSOB）合作並澄清一切。」

「祖雲達斯會履行責任，跟調查員和CONSOB合作，而且有信心可以在每個方面得到清白，相信在運作上符合財務報告的法律和規定。」祖雲達斯是米蘭交易所的上市公司之一，早在今年9月已曾通報，CONSOB正在研究球會在球員交易所得款項。上月意大利檢察官展開對意甲一些球員交易調查。

全球足球界自新冠肺炎環球疫情爆發以來，財政上陷入困難，其中西甲豪門巴塞隆拿負債超過13.5億歐元，盛傳祖雲達斯同樣陷財困，今夏放走人工最高的葡萄牙球星C朗拿度。