劍擊｜男花添意籍教練備戰亞運 總教練鄭兆康：最大心願金牌

張家朗在東京奧運奪金創造香港歷史，其法籍教練Gregory Koenig（Greg）的「煉金術」亦成為外界焦點，劍擊隊總教練鄭兆康表示，正在調整劍隊教練團，目標為香港培訓更多世界級劍手。



張家朗讓香港劍擊被世界看見，同時振奮了劍擊隊士氣，不只是花劍，重劍和佩劍劍手亦從一面金牌獲得了力量。劍擊隊總教練鄭兆康（康教練）表示在東京奧運後，接下來要為明年亞運以及2024巴黎奧運調整教練班底。

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康教練在香港公開賽記者會上透露：「要找到最好的教練、幫到運動員的教練，要找到世界級教練才能培育到世界級運動員。」他舉例指男子花劍隊的法籍教練Greg、江旻憓背後亦有羅馬尼亞籍教練Octavian Zidaru（Tavi），助她一度躍升世界一姐寶座，「最大前提是提升運動員成績，我最大工作的目標是想盡辦法讓運動員達到成功，這亦是我的責任。」

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劍擊隊總教練鄭兆康（右）透露為劍隊調整教練團班底。（葉詩敏攝）

退役佩劍「大師兄」林衍聰早前曾透露佩劍隊正物色新教練，盼能為佩劍帶來新衝擊，對此康教練指花劍已聘請了新意大利教練，重劍教練仍在遴選中，而在記者會後將返回體院與院長開會，商討佩劍教練事宜，盼劍隊能有固定和穩定教練班底幫助運動員。

此外，談到明年杭州亞運，劍擊隊在去屆奪得2銀6銅佳績，康教練直言期望有金牌突破，「獎牌數字是反映整個項目的普遍能力，我最大心願是有金牌，上一屆好近好近，但好遺憾，希望今屆有金牌。」

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張家朗在東京奧運奪金，無疑為香港劍手帶來信心和希望。（葉詩敏攝）

是次香港公開錦標賽是本地排名積分賽之一，今年4月歸隊的男花崔浩然現名列第8，要在餘下兩個本地賽爭入前4甚具挑戰，康教練坦言喜見男花隊內良性競爭，「6至8人中選4名打團體賽，有好好的競爭氣氛，他們每一個人現時訓練都好刻苦，想做到自己最好，氣氛和態度都很正面和積極。」

康教練對下屆巴黎奧運亦抱持信心，他說：「我隊Team好後生，打多一兩屆奧運都沒問題，他們愈來愈成熟，好有信心他們能有好成績。」

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亞運個人賽僅得兩個名額，團體賽則4個資格，現時男花隊內競爭激烈。（葉詩敏攝）