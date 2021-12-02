足球熱話｜C朗狂迷轟美斯不值奪金球獎　本尊現身讚好兼留言

美斯破紀錄第7度贏得金球獎，而C朗只得第6名，一眾「朗迷」當然不甘心，在網上發長文指出C朗更值得奪獎，反擊金球獎不公，C朗現身讚好兼留言。這名葡萄牙超級球星早前直言金球獎數目超越美斯不是生涯最大目標，如今這個行為是否「口裏說不，身體卻很誠實」？
美斯力壓利雲度夫斯基再獲金球獎，宿敵C朗拿度只得第6位，頒獎典禮早前落幕，爭議依然不斷，繼C朗發文直斥《法國足球》主編博宣傳後再有「花生」。
C朗10年來首度三甲不入，「朗迷」當然不忿，有球迷專頁在社交網站「發功」，發長文列出C朗比美斯更應該奪獎的理由及證據，直指C朗近兩年奪標無數，同時打破史上國際賽入球最多等多項紀錄。反觀美斯，只是贏得基本上「一年一度」的美洲國家盃，關鍵賽事無影，加盟巴黎聖日耳門後又沒有表現。
因為是C朗球迷專頁的關係，必定有偏頗，其後更直指美斯這座金球獎是「偷竊﹑骯髒﹑羞恥」（Steal, Dirt, Shame），C朗未能奪殊榮是不幸，明眼人也看得出C朗值得奪獎，無論如何，C朗才是史上最佳的球員。
C朗竟然現身讚好貼文外，並以葡萄牙文留言「Factos」，直言以上是事實，他的留言至今已累積近95000萬個「Likes」。至於C朗認為關於自己的數據及獎項是「事實」，抑或美斯偷獎是「事實」，就只得他本人才知道。
金球獎前十位得分：
+5
美斯7度奪金球獎：
+2
【英超第14輪直播賽程】
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