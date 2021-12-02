英超｜沙拿再梅開二度　今季場均一球　聞金球獎排名不禁笑了

英超「默西賽德郡打吡」，作客的利物浦清風送爽，以4：1大勝愛華頓，繼續追趕榜首位置。

狀態大勇的紅軍球星沙拿，今仗再度梅開二度，今年已為球會攻入34球。賽後當沙拿被問及早前頒發的金球獎排名時，他不禁笑了。



愛華頓主帥賓尼迪斯回歸英超後，首度領軍鬥舊東家利物浦，開賽僅9分鐘隨即失守，紅軍隊長佐敦軒達臣妙射破網開紀錄，19分鐘沙拿窄角度熨射建功，「拖肥糖」其後由格雷追成較接近紀錄，半場落後1：2。沙拿中圈搶斷對方腳下球，長驅直進殺入禁區建功，64分鐘梅開二度，加上迪亞高祖達勁射錦上添花，利物浦以4：1大勝愛華頓。

「拖肥糖」近況一般，近兩個月聯賽未嘗一勝，8戰僅得2和6負，對上一場勝仗已經是9月底，亦是22年來最差的走勢。賓尼迪斯賽後依然稱讚麾下傾盡全力，並強調自己的帥位未受威脅。

利物浦4：1擊敗愛華頓 車路士2：1勝屈福特

賓尼迪斯領軍倒戈不敵利物浦，聯賽已經8場不勝。（路透社）

「沙拿是當今世上最佳的球員」的議題不時傳出，而這名埃及球星今仗再度連下兩城，至今已在聯賽攻入13球，穩居射手榜首位，加上歐聯的6個入球，今季19場已攻入19球，場均攻入一球。這名29歲的埃及球星，整個2021年已為利物浦攻入34球，早就證明了個人的入球能力，今年還有一個月的時間，他的入球數字相信必有增加。

沙拿今仗再梅開二度，今季英超已攻入13球。（路透社）

早前頒發的金球獎，沙拿僅得第7位，排名比佐真奴﹑簡迪及C朗拿度等人低，當他賽後被問及對排名有何看法時，他噗哧一聲笑了出來，再擰擰頭說：「我無回應，我無回應！」記者接着說：「你明年的排名應該更高。」沙拿說了句謝謝便結束訪問，不知道他的笑聲是否有其他意思呢？

Mo Salah’s reaction to being asked finishing 7th in the Ballon D’or 😂❤️ pic.twitter.com/eenCNXwEf7 — Samue (@SamueILFC) December 1, 2021

利物浦主帥今仗前已為沙拿抱不平，直言他值得更高的排名，「我十分驚訝沙拿只得第7名，他的表現絕對值得一個更高的位置。」

高普直言沙拿金球獎排第7位，這個排名不反映他的實力。（路透社）

金球獎前十位得分：

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