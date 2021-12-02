金球獎風波︱足球界大激辯　艾拉諷刺文迪無獎皆因「我們是猴子」

美斯第7度贏得足球界最高榮譽金球獎（Ballon d'Or）後，持續引發足球界激辯。繼C朗拿度長文大罵金球獎主辦機構《法國足球》總編輯法利（Pascal Ferré'）是騙子，曾效力曼聯的艾拉（Patrice Evra）拍片狠批主辦方是「腐敗的足球組織」。

艾拉、伊巴謙莫域和艾方素戴維斯等齊為羅拔利雲度夫斯基失落大獎抱不平，前英格蘭左閘拿索斯亦指沙拿只得第七名是「醜聞」。



美斯第七度奪得金球獎，爭議不斷。（Getty Images）

艾拉：這是搶劫、搶劫、搶劫！

美斯定利雲度夫斯基？金球獎給出的答案，再次引發足球界大激辯。二人在球會級別成績和數據不相伯仲，美斯勝在為阿根廷贏得美洲國家盃，這項盃賽向來在歐洲球壇不太受重視，偏偏對手利雲度夫斯基代表的波蘭國家隊被抽秤，「連斯洛伐克也贏不到」。

艾拉自稱「我何德何能去評論美斯應否獲獎」，卻為利雲大抱不平，「我為他感到抱歉，他們甚至為他創造一個小獎項（年度最佳前鋒獎），因為他們感到愧疚，他們也知道這是作弊。」

他愈說愈激動，「大家睜開眼睛吧！我無資格評論誰是否值得獲獎，但我想每個人都會同意：搶劫，搶劫，搶劫，沒有人會不同意。」

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艾拉在短片中請大家「張開眼睛」看清事實。（Instagram影片截圖）

金球獎前十位得分：

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伊巴為利雲抱不平

「為何要欺騙球迷？我無意跟美斯作對，我所針對的是那些嚴重腐敗的足球組織，夠了就是夠了。」艾拉更稱，金球獎的問題並非朝夕，「以往沙維和恩尼斯達也應該贏得金球獎，偏偏他們就是給了美斯。」

艾拉怒轟，「他們給利雲度夫斯基一個看來像陳舊黑膠唱片的獎項，這並不有趣。美斯沒有經歷一個差勁球季，從他的數據可見，他沒有差勁的球季。不過今年我為利雲度夫斯基感抱歉，今年，甚至是去年，他才是最優秀的。」

艾方素戴維斯、湯馬士梅拿為首的一眾拜仁慕尼黑隊友，齊為利雲度夫斯基抱不平，曾效力巴塞隆拿的瑞典球星伊巴謙莫域亦稱，「美斯為足球而生，但利雲度夫斯基值得擁有今年的金球獎。」事實上，就連美斯本人也說：「羅拔，你值得擁有你的金球獎。所有人也會同意，去年你應該得到這項大獎。」他呼籲，「希望《法國足球》會給你2020年度的金球獎，我們相信這是你應得的，我希望你家中可以擁有它。」

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艾拉批評，《法國足球》給利雲度夫斯基一個「看來像陳舊黑膠唱片的獎項」。（Instagram＠patrice.evra）

沙拿只得第七 拿索斯：醜聞！

不滿今屆金球獎結果的人，比比皆是，而且不局限於美斯與利雲度夫斯基之爭。周三深夜利物浦英超作客同市宿敵愛華頓，射手沙拿展現精湛射術梅開二度，為美國電視台NBC評述的前英格蘭國腳拿索斯（Graeme Le Saux）直指沙拿只得金球獎第七名是「醜聞」。同在葛迪遜公園見證利物浦4：1擊敗愛華頓的利物浦名宿加歷查，在Twitter宣稱，「世上最佳球員，沙拿」，隻字不提金球獎，已充分表達自己的意見。

皇家馬德里前鋒賓施馬是另一位失落金球獎的遺珠，他僅得239分排第四，三甲不入，球會隊友卻奧斯直斥：「第一位是最大錯誤，對我來說，去年最優秀球員就是賓施馬，我在近距離看到他如何出色。」

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文迪失落金球獎最佳門將項，不少人為他抱不平。（Getty Images）

艾拉諷刺文迪落選全因「我們是猴子」

今屆頒獎禮不止金球獎結果惹爭議，連最佳門將獎項，也令主辦機構廣受批評。獎項由意大利門將當拿隆馬贏得，引來不少聲音質疑為何獎項不是由為車路士贏得歐聯冠軍的艾度亞文迪（Edouard Mendy）擁有。

艾拉諷刺，「最佳門將也是如此……你知道的，非洲國家盃，我們都是猴子，沒有有尊重這個比賽」，他一語道破歐洲球壇對非洲國家盃的態度：「那是唯一一個我們必須離開球會3個星期的盃賽，在非洲，我們一直只有些微空間。」他隨即說，「情況會改變的，會改變的」，無意繼續在種族議題上說下去。

艾度亞文迪在法國出生，選擇代表塞內加爾國家隊。艾拉剛好相反，在塞內加爾出生，昔日代表法國。文迪自從2020年9月加盟車路士後，表現愈來愈穩健，尤其在杜慈2021年1月領軍起，表現幾乎無可挑釁。即使落選金球獎年度最佳門將獎項，他已是不少球迷心目中的最優秀一位。

美斯7度奪金球獎：

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