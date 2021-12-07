英超｜阿仙奴聯賽近4仗輸3場　阿迪達點出為何被逆轉

英超周一（6日）深夜獨腳戲，阿仙奴作客鬥愛華頓，即使由奧迪加特上半場補時階段先開紀錄，可惜被「拖肥糖」下半場連追兩球，反勝為敗。兵工廠今仗不乏機會，惟未能好好把握，主帥阿迪達亦直指這是球隊正面對的問題。



阿仙奴早前聯賽8場不敗的走勢被利物浦打斷後，表現略為回落，今仗力爭作客擊敗愛華頓，繼續追趕前四席位。

力求反底的愛華頓今仗先落後，奧迪加特撞射破網領先。「拖肥糖」今仗不乏具威脅鏡頭。李察利臣上半場末段接應罰球頭槌，以及下半場禁區內起腳得手，可惜悉數越位在先，被VAR吹走入球。這名巴西前鋒終於憑頭槌「執雞」破網，加上迪馬雷格雷完場前的世界波，助愛華頓以2：1反勝阿仙奴。

愛華頓主場2：1擊敗阿仙奴 終止8場不勝紀錄

李察利臣兩個入球接連被VAR吹走，最終亦為愛華頓攻入追平一球。（路透社）

李察利臣今仗詐糊梅開二度，即使幸運之神眷顧下，兵工廠依然未能取分而回，先有尼基迪亞近門頭槌頂中柱，隊長奧巴美揚最後一擊射斜，結果阿仙奴作客吞敗，以23分暫列第7位。兵工廠開季3連敗後反底，一口氣8場不敗重返前列，這個強勢被利物浦打斷後，似乎無以為繼，今仗已經是近4場聯賽的第3場敗仗。

今仗大好形勢下一無所獲，主帥阿迪達當然不滿意，賽後直指麾下未能完全執行賽前的部署，「英超十分殘酷，你不能把握機會拿下賽事，對方並不會留手，今仗就是這樣。我們今仗創造不少機會，惟未能將皮球送入網內，這並不是結構的問題，是球員執行的問題，球隊有不少改善的空間。」

尼基迪亞末段近門頭槌中柱，錯失反超前的機會。（路透社）

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