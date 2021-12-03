英超｜阿仙奴開紀錄入球惹爭議　迪基亞倒地不起被名宿詬病

曼聯門神迪基亞苦苦支撐最後一關，今仗主場對阿仙奴未能力保不失，首球失守時迪基亞倒在地上，阿仙奴的入球惹爭議，球證艾堅遜其後指入球有效，翻查慢鏡發現原來是被「自己友」所害。



縱然曼聯門將迪基亞今季回勇，但難掩球隊防線的問題，今仗再次未能在奧脫福保住清白之身，首個失球更惹起爭議。阿仙奴由奧迪加特開出角球，皮球輾轉落在禁區頂，艾利尼加一頭頂橫，伊美路維（Emile Smith Rowe）第一時間起腳入網，當時迪基亞卻早已倒地。

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伊美路維禁區外起腳，迪基亞倒地不起時入網。（路透社）

迪基亞在混亂間倒地，原來是被其他球員踩中，不過翻看VAR後，「兇手」原來是隊友費特。費特可能知道自己傷及迪基亞，所以很早已舉手示意，但球證艾堅遜認為並非阿仙奴球員犯規，故此入球有效。

誤傷隊友的費特，其後積極向球證投訴。（路透社）

迪基亞出事事發經過：

當艾堅遜維持入球有效時，曼聯眾將當然大感不滿，尤其是早前倒地的迪基亞，他立即衝前向艾堅遜抗議。曼聯名宿史高斯賽後直指這名西班牙門將的反應令人尷尬，「作為一名門將，你的職責是守好每一球，然而這並非一個嚴重受傷，在我而言，這個入球是合法，而他應該繼續（比賽）而非倒地。」阿仙奴名將伊恩胡禮亦有相同意見，直言迪基亞投訴時跑得快，證明傷勢根本不嚴重。

迪基亞投訴無門，球證堅持入球有效。（Getty Images）

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