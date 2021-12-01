足球熱話︱阿仙奴球星家中遇劫徒手還擊　一個機靈動作成破案關鍵

阿仙奴23歲中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）今季表現不俗，10次英超上陣助球隊6度保持清白之身；原來他場外一樣「勇武」，以赤手空拳擊退手持棒球棍的劫匪。



兩年前阿仙奴球星奧斯爾與哥拉辛拿斯（Sead Kolasinac）在北倫敦駕車時，被電單車劫匪試圖搶劫，二人雖然赤手空拳，但仍然力敵持刀的劫匪，幸未有任何受傷及財物損失。

誰料兩年後阿仙奴再有球星遇劫，陣中巴西中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）8月駕駛名車歸家時被跟隨的賊人威脅。

效力阿仙奴的巴西後衛加比爾在家中遇上劫匪。（Getty Images）

阿仙奴勇武中堅雙拳擊退持棒球棍劫匪逐格睇：（按圖放大）

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閉路電視畫面顯示，當加比爾落車後不久，兩名蒙面劫匪立即上前，由於對方手持棒球棍，加比爾只能逼於無奈先向劫匪投降，交出車匙、手機跟手錶等貴重財物。

不過劫匪似乎仍未滿意，之後一度走近加比爾的家門，更用棒球棍打向加比爾，這位23歲的中堅相當勇武、及時還擊，據指他揮拳打中賊人面部，更嘗試把對方摔倒在地。雖然劫匪慌忙逃脫，但其帽子卻被加比爾自衛時搶走，警方終憑帽上的DNA成功把他拘捕。

Nah no way this tottenham fan bottled robbing Arsenal’s Gabriel 😭 pic.twitter.com/hzSUF1uXJL — Jacob 🎄❄️ (@LFCjxcob) November 30, 2021

英國媒體報道，法官認為這位賊人只是感覺對方富裕而決定打劫，而並非預先知道對象是英超球員，「幸好，他的對象很勇敢，也有極高保護自己的能力，才沒有引來更多破壞或損失。」最終這名來自托定咸（Tottenham）的劫匪連同其他罪行，被判入獄5年。