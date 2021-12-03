英超｜曼聯眾將對阿仙奴評分　C朗與葡萄牙師弟膺全場最佳

曼聯主場3：2反勝阿仙奴，卡域克以一場勝仗結束短暫的紅魔鬼領隊生涯。英國《曼徹斯特晚報》為曼聯眾將評分，其中梅開二度的C朗拿度及葡萄牙師弟達洛治齊得最高分。
蘭歷克上任前的最後一仗，卡域克改派達洛治（Diogo Dalot）取代雲比沙卡，這名葡萄牙右閘不負眾望，進攻方面有不錯的發揮，所以獲得8分，與梅開二度的C朗拿度並列全隊最高分。
《曼徹斯特晚報》曼聯眾將對阿仙奴評分：
+7
曼聯對阿仙奴相關報道：
英超｜阿仙奴開紀錄入球惹爭議 迪基亞倒地不起被名宿詬病英超｜卡域克任務完成 領軍報捷後離開曼聯 蘭歷克終獲批工作證英超｜C朗梅開二度創生涯里程碑 累積入球破800大關英超｜曼聯反勝阿仙奴3：2 C朗復任正選起孖
英超第15輪直播賽程：
+3
C朗生涯總入球分布：
關於曼聯更多相關報道：
足球熱話︱44歲菲臘尼維利仍謹遵費Sir教誨 身邊只有6個朋友足球熱話︱費格遜心目中最佳曼聯隊長 堅尼簡東拿布魯士全部無份新帥蘭歷克申請工作證遇阻滯 曼聯對阿仙奴仍由卡域克領軍｜英超C朗應否做後備？世紀辯題引發名宿開火 疊聲場面似《寒戰》經典曼聯宣布蘭歷克出任看守領隊 季尾轉任顧問兩年｜英超英超｜C朗再列後備惹「嬲豬」疑雲 即返更衣室網上發放正能量英超｜C朗位列後備 曼聯作客1：1賽和車路士曼聯選帥｜蘭歷克無限接近「入魔」 高普：對其他球隊不是好消息英媒曝更多蘭歷克入魔細節 面試表現極佳兼與一高層關係好｜英超