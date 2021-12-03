英超｜曼聯眾將對阿仙奴評分　C朗與葡萄牙師弟膺全場最佳

曼聯主場3：2反勝阿仙奴，卡域克以一場勝仗結束短暫的紅魔鬼領隊生涯。英國《曼徹斯特晚報》為曼聯眾將評分，其中梅開二度的C朗拿度及葡萄牙師弟達洛治齊得最高分。



蘭歷克上任前的最後一仗，卡域克改派達洛治（Diogo Dalot）取代雲比沙卡，這名葡萄牙右閘不負眾望，進攻方面有不錯的發揮，所以獲得8分，與梅開二度的C朗拿度並列全隊最高分。

《曼徹斯特晚報》曼聯眾將對阿仙奴評分：

+ 7

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英超第15輪直播賽程：

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C朗生涯總入球分布：

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