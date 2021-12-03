英超｜卡域克任務完成　領軍報捷後離開曼聯　蘭歷克終獲批工作證

曼聯解僱蘇斯克查後，由卡域克暫代主帥一職，紅魔鬼早前委任蘭歷克擔任看守領隊至季尾，今仗主場對阿仙奴成為卡域克領軍的最後一戰。曼聯順利在奧脫福以3：2反勝兵工廠，卡域克完場後隨即宣布離開曼聯。



11月底，曼聯與蘇斯克查結束賓主關係；12月初，暫代領軍3場的卡域克（Michael Carrick），在反勝阿仙奴後宣布離開紅魔鬼，曼聯眾將短時間經歷兩次離別。

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蘇斯克查與卡域克短時間內先後離開曼聯。（資料圖片／Getty Images）

40歲的卡域克也明白，他從頭到尾只是暫代人選，他領軍的3仗硬仗連場，聯賽先後鬥車路士及阿仙奴，又要出征歐聯生死戰，曼聯在這段時間取得2勝1和，卡域克絕對是恰如其分。當曼聯早前宣布委任蘭歷克（Ralf Rangnick）任看守領隊至季尾，並終獲批工作證後，卡域克知道自己的任務已經完成。

終獲工作證的蘭歷克今仗也是座上客之一。（Getty Images）

今仗完場哨子聲一響，同時意味卡域克在曼聯的日子暫告一段落，這名紅魔名將決定不再擔任一隊教練，離開曼聯。卡域克早前才與曼聯續約，當他告知球員離隊的決定時，眾將也甚為驚訝，更衣室亦有淡淡的傷感，不少球員透過社交網站向卡域克致意，「離開，從來不是容易的決定，而麾下近3仗的表現令我自豪，當我宣布離隊時，他們也難免有點情緒。」

卡域克以一場勝仗，結束短短3場的曼聯暫代主帥生涯。（Getty Images）

卡域克與蘇斯克查過從甚密，他直言或多或少是他離隊的原因之一，「蘇斯克查的確是因素之一，但這是百分百我的個人決定，當我知道蘭歷克即將加盟時，我知道這是正確的時機，如今以一場勝仗結束在曼聯的日子，是最好的結局。」

卡域克2006年以球員身份加盟曼聯，曾經多次贏得英超及歐聯錦標。2018年掛靴後隨即轉任教練，近年更成為蘇斯克查的得力助手，如今正式結束15年效力紅魔的日子。

卡域克曾以球員身份助曼聯贏得歐聯及英超等殊榮。（資料圖片／Getty Images）

卡域克近3場領軍戰績：

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