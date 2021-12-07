英足總盃︱第三圈謝拉特領維拉撼曼聯　車路士利物浦曼城抽好籤

英格蘭足總盃第三圈抽籤，已經出現3組全英超對決，剛接掌阿士東維拉帥印不久的前利物浦隊長謝拉特，將領軍作客紅軍宿敵曼聯。
上屆冠軍李斯特城，將主場迎戰屈福特，而莫耶斯帶領的韋斯咸，則主場惡鬥列斯聯。
今季英超爭標三頭馬車曼城、利物浦和車路士全部抽得好籤，上屆足總盃亞軍車路士，主場面對第5級別球隊車士打菲特。今屆足總盃賽事有5支非聯賽球隊成功晉身第3圈，車士打菲特為其中之一，他們在次圈擊敗沙福特城後，「中大獎」抽中作客車路士。
利物浦主場面對英甲球隊梳士貝利，曼城將作客英乙球隊史雲頓。
英格蘭足總盃第3圈賽事將於2022年1月7日至10日期間上演。
第3圈抽籤結果（只列有英超球隊對碰）：
史雲斯 對 修咸頓
車路士 對 車士打菲特
利物浦 對 梳士貝利
般尼 對 哈特斯菲
西布朗 對 白禮頓
李斯特城 對 屈福特
侯城 對 愛華頓
熱刺 對 摩甘比
米禾爾 對 水晶宮
樸維爾港 對 賓福特
史雲頓 對 曼城
曼聯 對 阿士東維拉
狼隊 對 錫菲聯
紐卡素 對 劍橋聯
韋斯咸 對 列斯聯
查爾頓 對 諾域治
諾定咸森林 對 阿仙奴
英超第16輪直播賽程：
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