英足總盃︱第三圈謝拉特領維拉撼曼聯　車路士利物浦曼城抽好籤

英格蘭足總盃第三圈抽籤，已經出現3組全英超對決，剛接掌阿士東維拉帥印不久的前利物浦隊長謝拉特，將領軍作客紅軍宿敵曼聯。

上屆冠軍李斯特城，將主場迎戰屈福特，而莫耶斯帶領的韋斯咸，則主場惡鬥列斯聯。



上屆足總盃冠軍李斯特城，將會迎戰屈福特。（Getty Images）

今季英超爭標三頭馬車曼城、利物浦和車路士全部抽得好籤，上屆足總盃亞軍車路士，主場面對第5級別球隊車士打菲特。今屆足總盃賽事有5支非聯賽球隊成功晉身第3圈，車士打菲特為其中之一，他們在次圈擊敗沙福特城後，「中大獎」抽中作客車路士。

利物浦主場面對英甲球隊梳士貝利，曼城將作客英乙球隊史雲頓。

英格蘭足總盃第3圈賽事將於2022年1月7日至10日期間上演。

第3圈抽籤結果（只列有英超球隊對碰）：

史雲斯 對 修咸頓

車路士 對 車士打菲特

利物浦 對 梳士貝利

般尼 對 哈特斯菲

西布朗 對 白禮頓

李斯特城 對 屈福特

侯城 對 愛華頓

熱刺 對 摩甘比

米禾爾 對 水晶宮

樸維爾港 對 賓福特

史雲頓 對 曼城

曼聯 對 阿士東維拉

狼隊 對 錫菲聯

紐卡素 對 劍橋聯

韋斯咸 對 列斯聯

查爾頓 對 諾域治

諾定咸森林 對 阿仙奴

英超第16輪直播賽程：

+ 3

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