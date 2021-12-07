利雲度夫斯基打破沉默講金球獎落敗　「希望美斯並非說空話」

羅拔利雲度夫斯基在2021年金球獎落敗，不敵美斯，美斯在台上曾說，如果去年有金球獎的話，利雲一定可以得獎。利雲近日回應，希望美斯這番話是發自真心，而非說空話。



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金球獎前十位得分：

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利雲度夫斯基去年八面玲瓏，但受疫情影響，去年金球獎取消，令這位波蘭前鋒無緣這項球壇最高個人榮譽。到今年的金球獎，他不敵美斯，得票排第2位。在近日的訪問中，利雲透露了自己的不快及失望，他說：「我感到不開心，我沒有必要隱瞞。我難以講得出滿意，因為我的感受真的是相反。我覺得不滿意。」

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33歲的利雲續說：「距離那麼接近，跟美斯競爭……當然，我十分尊重他的表現，以及他獲得的一切成就。事實上，我能跟美斯爭一日之長短，證明我都有能力踢到這個水平，但我真的不高興，幸好在頒獎禮後，那個周中我們沒有比賽。」

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美斯得獎後，在台上曾說：「你本應是去年的得獎者，《法國足球》應該給予你獎項。你是配得上這個獎的，你的家中都應該要有這個獎。」然而，利雲似乎對美斯的肯定不太領情。利雲說：「我希望他這番話是發自真誠，而非空話。」

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