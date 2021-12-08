足球熱話︱沙拿金球獎得第七人人為他不值　自信回應：我是世一

早前的金球獎結果，坊間迴響甚大，世人除了為羅拔利雲度夫斯基失落大獎抱不平，也對利物浦狀態火熱的射手沙拿只得第七名為他不值。

沙拿最初對金球獎排名一笑置之，然而他在家鄉埃及的傳媒面前，終忍不住開腔表達自己的真正想法。



沙拿自信自己是當今最佳球員。（Getty Images）

他接受埃及MBC Masr 電視台訪問時說，「說到底那只是其他人的意見，但在我心裏，我是全世界最佳球員，我是這樣告訴自己的。」

「我不能說，自己不想贏得金球獎或是國際足協年度最佳球員獎，我當然想贏得這些榮譽。但就算我兩個獎也得不到，也沒有問題。我想要的一切，通常都會得到。」沙拿自信十足地說，「我知道，自己總有一日會贏到這兩個大獎之一，我從未擔心過。」

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球評家和球迷一致對沙拿只得金球獎第七位感到震驚，利物浦主帥高普也認為不妥，「Mo（沙拿）絕對應該排名更高，老實說我對他的位置感到驚訝。我不完全清楚如何選出，是記者投票的嗎？那便不要問我，這是你的錯。如果你認為結果應該不同，去問你的同事好了。」

紅軍名宿班尼斯更發炮，「沙拿只得第七絕對是苛刻……他的排名有點奇怪，他（的排名）理應高過佐真奴，但個人獎項其實沒有意義。」

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