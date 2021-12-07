英超︱沙拿回應巴塞傳言　「很開心沙維對我有興趣，不過……」

狀態火熱的利物浦射手沙拿，持續與西班牙兩大班霸皇家馬德里和巴塞隆拿扯上關係，有傳巴塞新帥沙維不惜以任何代價搶人，這位「埃及之王」的反應相當微妙。
沙拿與利物浦的合約在2023年屆滿，目前正與會方商談續約事宜。早前他和經理人分別在媒體興風作浪，傳聞指他希望得到一紙周薪40萬英鎊的肥約，加薪一倍與曼城中場迪布尼看齊。
他今季再次在場上展示自己實力，20次在英超和歐聯上陣，攻入19球，另加9次助攻，無論狀態、表現和影響力均十分驚人。正當利迷呼籲球會盡快續約綁住沙拿之際，卻又傳來巴塞隆拿主帥沙維看中沙拿的消息。
▼2022夏季轉會窗潛在免簽陣容▼
+16
沙拿：「好開心巴塞想要我」
來自加泰隆尼亞的《國家報》聲言，沙維願為搶得沙拿「不惜任何代價」。沙拿接受埃及MBC Masr 電視台訪問時打破沉默，「我看到沙維對我有興趣的報道，這是令我開心的事情。」
「有一支像巴塞隆拿那樣的球隊對我有興趣，我真的很開心，不過我在利物浦過得很快樂，我們再看看將來如何。」他表示，「目前我希望留在英超，因為它是全世界最強大的足球聯賽。」沙拿在另一訪問中，再次表明心跡，並順勢將壓力推向利物浦管理層身上。
【利物浦盛傳人工排行榜】（按圖進入）
+16
「我已經講過幾次，假如我可以做決定，我希望留在利物浦。」這位29歲紅軍王牌射手說，「但決定權掌握在管理層手上，他們要去解決這個問題。我與球隊之間並無問題，可是我們必須就新合約達成協議，任由他們抉擇。」
他坦白說道，「你財政上的價值，反映球會有多重視你，並且預備為留住你願意付出一切代價。然而這個決定本身，並非僅建基於金錢。」沙拿與經理人早前的小動作，一度被批評為貪婪之舉，他卻指，「球隊的野心、教練人選、教練的目標和對球員的要求，這些全部都是作出決定的重要因素。」
英超︱沙拿雙紅會連中三元超越杜奧巴 一場波創下5大個人里程碑英超雙紅會︱曼聯防線崩潰普巴被逐 沙拿帽子戲法紅軍大勝5：0英超熱話｜沙拿與賓科士打的非一般關係 「他讓門將也聞風喪膽」英超︱沙拿連續兩仗獻超級金球 力證值得50萬英鎊人工要求英超｜利物浦作客賓福特演瘋狂入球戰 沙拿破紀錄仍沮喪離場【歐聯】利物浦勝出經典決賽翻版 沙拿12碼宴客下半場將功補過英超︱傳沙拿續約獅子開大口 人工要求足足是頂薪雲迪積克逾兩倍英超｜利物浦大勝諾域治 沙拿破紀錄 哥帥暗批紅軍班主吸血鬼英超︱沙拿經理人離奇帖文再惹離隊傳言 高普厲言警告有離心球員【英超】利物浦晏菲路橫額撐高普 沙拿向球迷許下承諾英超︱埃及前隊長爆沙拿在利物浦不快樂 稱紅軍或為錢賣走他英超︱沙拿訪問不排除加盟皇馬巴塞 不滿高普一個決定一秒變心?
英超第16輪直播賽程：
+3