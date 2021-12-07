英超︱沙拿回應巴塞傳言　「很開心沙維對我有興趣，不過……」

狀態火熱的利物浦射手沙拿，持續與西班牙兩大班霸皇家馬德里和巴塞隆拿扯上關係，有傳巴塞新帥沙維不惜以任何代價搶人，這位「埃及之王」的反應相當微妙。



沙拿會否留在利物浦，再添變數。（Getty images）

沙拿與利物浦的合約在2023年屆滿，目前正與會方商談續約事宜。早前他和經理人分別在媒體興風作浪，傳聞指他希望得到一紙周薪40萬英鎊的肥約，加薪一倍與曼城中場迪布尼看齊。

他今季再次在場上展示自己實力，20次在英超和歐聯上陣，攻入19球，另加9次助攻，無論狀態、表現和影響力均十分驚人。正當利迷呼籲球會盡快續約綁住沙拿之際，卻又傳來巴塞隆拿主帥沙維看中沙拿的消息。

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沙拿：「好開心巴塞想要我」

來自加泰隆尼亞的《國家報》聲言，沙維願為搶得沙拿「不惜任何代價」。沙拿接受埃及MBC Masr 電視台訪問時打破沉默，「我看到沙維對我有興趣的報道，這是令我開心的事情。」

「有一支像巴塞隆拿那樣的球隊對我有興趣，我真的很開心，不過我在利物浦過得很快樂，我們再看看將來如何。」他表示，「目前我希望留在英超，因為它是全世界最強大的足球聯賽。」沙拿在另一訪問中，再次表明心跡，並順勢將壓力推向利物浦管理層身上。

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「我已經講過幾次，假如我可以做決定，我希望留在利物浦。」這位29歲紅軍王牌射手說，「但決定權掌握在管理層手上，他們要去解決這個問題。我與球隊之間並無問題，可是我們必須就新合約達成協議，任由他們抉擇。」

他坦白說道，「你財政上的價值，反映球會有多重視你，並且預備為留住你願意付出一切代價。然而這個決定本身，並非僅建基於金錢。」沙拿與經理人早前的小動作，一度被批評為貪婪之舉，他卻指，「球隊的野心、教練人選、教練的目標和對球員的要求，這些全部都是作出決定的重要因素。」

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