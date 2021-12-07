英超｜熱刺又傳爆發疫情　疑多達6名球員初步呈陽性反應

繁忙的英超聖誕快車即將開始，一個月前上任熱刺主帥的干地，「未出發，先頭痕」。

專門跟進熱刺消息的英國記者Alasdair Gold指，熱刺隊內正擔憂爆發新冠肺炎疫情。數名球員在快速測試中呈陽性反應，一旦確診，便無法全力應付快車期的連場大戰。



Alasdair Gold在《football.london》報道，熱刺陣中數名球員，接受快速測試的結果呈陽性反應。有關職、球員將於今天接受PCR核酸測試，確診是否「中招」。

《泰晤士報》報道指，疑似染疫球員多達6人，另外有2名職員亦可能帶有病毒。

一個月前上任熱刺主帥的干地，「未出發，先頭痕」。（Getty Images）

直至年尾，熱刺在各路戰線要應付合共7場賽事。本周五凌晨歐協聯G組最後一場分組賽主場對法甲雷恩，隨後便要開始「聖誕快車」。

6場聯賽及聯賽盃不乏惡戰，本周日作客白禮頓，接着硬仗連場。雖然出現主場3連戰，但聯賽先應付今季大勇的利物浦後，聯賽盃半準決賽先對韋斯咸，再於聯賽迎戰水晶宮。

熱刺近期賽程多為中下游球隊，球隊在干地調整下漸見朝氣，取得3連勝。（Getty Images）

熱刺至本年底賽程



10日（五） 歐協聯 雷恩（主）

12日（日） 英超 白禮頓（客）

17日（五） 英超 李斯特城（客）

20日（一） 英超 利物浦（主）

23日（四） 聯賽盃 韋斯咸（主）

26日（日） 英超 水晶宮（主）

28日（二） 英超 修咸頓（客）



熱刺在10月亦曾傳出有兩名球員染上新冠肺炎，更指當中包括主力射手孫興慜，幸在賽事前夕確認為假陽性。而熱刺在干地上任後，在聯賽把握較易應付的賽程，4戰獲得3勝1和，且正值3連勝。

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