英超︱熱刺守將利古朗搞笑呼籲　求英超Fantasy玩家別賣他

不少英超球迷睇波之餘，同時會參與英超官方推出的足球經理人遊戲英超Fantasy。事實上，不少英超球員本身也是玩家，熱刺守將利古朗（Sergio Reguilón）近日甚至在個人Twitter帳戶中作出一個搞笑的呼籲。



利古朗對諾域治一仗傷出。（Getty Images）

周日熱刺3：0大勝諾域治一仗，左閘利古朗上半場22分鐘受傷倒地，並隨即被換出，看來傷勢不輕。

熱刺官網其後證實，利古朗的問題只是「肌肉疲勞」，並稱：「希望他很快會返回陣中」。然而利古朗本人似乎仍認為不夠，上載一張自己身穿熱刺球衣並豎起姆指的照片，加上一句：「我尚有幾天便復出了，別在英超Fantasy賣走我呀。」說完加上一個笑到喊和心心表情符號，充滿幽默感。

利古朗在Twitter呼籲Fantasy玩家別賣走他。（Twitter＠Sergio Reguilón）

利古朗是熱刺今季在英超Fantasy陣中的一大穩健得分來源，目前累積62分，在隊中僅次門將洛里斯和前鋒孫興慜，他身價5.3，以本身不錯的助攻能力，屬性價比之選，目前高達17.9%Fantasy玩家均擁有他。

熱刺領隊干地日前大讚利古朗對諾域治一仗帶傷上陣，盡顯堅毅精神，「利古朗是個很慷慨的球員，就算身體狀況不是100%，仍肯正選上陣。」干地慶幸球隊及時將他調離陣中，未有帶來更大傷害，「我希望他可以盡快歸隊。那不是傷患，只是肌肉疲勞。」

不過就算利古朗可以復出，熱刺仍有一個更大難題要面對。消息指，熱刺陣中爆發新冠肺炎疫情，多達6名球員和2名職員對新冠病毒測試呈陽性反應。

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