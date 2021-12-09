羽毛球世錦賽｜桃田賢斗及印尼全隊退賽　地獄賽程連一哥也叫苦

東京奧運後，羽毛球國際賽事全面重啟，然而來到今年度最後一站、也是最重要的世界錦標賽，卻有多名頂尖球手退賽，印尼隊更是全隊退出。



東京奧運在8月初結束後，羽毛球國際賽主要賽事由9月底的蘇迪曼盃開始，到下周展開的世界錦標賽為止，12個星期間舉行9站主要賽事，比賽遍及歐洲各國及亞洲的印尼，球手上周在印尼完成一連三站的賽事後，便要轉赴西班牙出戰世錦賽。

由於賽事在西南部城市韋爾瓦舉行，飛抵馬德里後尚要再經7小時陸路方可抵達，對已經連場征戰的運動員來說無疑是極大考驗。事實上，在剛過去的年終賽後段，不難見到球手累得只能「企定定」比賽。

桃田賢斗是頻密賽程的受害者之一。（Getty Images）

若是有份參加年終賽的世界頂級球手，休息時間就更少，如香港混雙代表鄧俊文／謝影雪由10月19日的丹麥公開賽開始至今，已連續出戰6站賽事，站與站之間只得幾天至1星期時間休息，其中謝影雪屢次受膝傷困擾而影響表現，部份排名前列的球手如中國隊和印度男雙蘭基雷迪／錫堤（Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty）就選擇不參賽，把握時間休息或養傷，留力應付世錦賽。

香港混雙組合鄧俊文／謝影雪往往能在賽事打入較後階段，連場征戰下亦出現傷病。（Badminton Photo）

不過年底的地獄賽程還是不可避免地出現傷病潮，日本有男單「一哥」桃田賢斗及女單名將奧原希望因傷退出世錦賽，丹麥男單選手甘克（Rasmus Gemke）退賽，中國隊也有女單奧運金牌陳雨菲和混雙奧運金牌王懿律／黃東萍受傷缺陣，男單的石宇奇除受傷患困擾，內地媒體也報道他因在社交媒體發言的風波遭禁賽。

至於馬來西亞混雙組合陳炳橓／吳柳瑩則宣布在合作13年後拆夥，吳柳瑩表示會先休息，暫未決定是否就此退役。

中國男單二哥石宇奇被禁賽 曾發表「退賽就還沒輸」言論

馬來西亞混雙組合退出世錦賽後拆夥 里約奧運奪銀最威水

吳柳瑩（左）和合作13年的陳炳橓均已逾30歲，終決定拆夥，或從此退役。（Getty Images）

桃田賢斗在印尼公開賽4強之後，直言「非常非常疲倦」，奧運金牌得主安賽龍曾在twitter怒轟世界羽聯「這樣的賽程令所有人都慢慢地透支」，惟他數小時後便刪去留言。

曾在2012年奧運奪得男雙銀牌的丹麥退役球手鮑伊，更是怒轟：「對於球迷來說這本應是一場羽毛球盛宴，但現在已變成一個笑話，世界羽聯真的在意球手的健康嗎？完全沒有吧，受傷的球手數目是前所未見的、比賽水平之低也是前所未見。」

安賽龍月初曾在twitter炮轟BWF賽程過密，惟僅數小時後便刪去帖文。（twitter）

東京奧運後世界羽聯主要賽事：

9月26日至10月3日 蘇迪曼盃

10月10至17日 湯優盃

10月19至14日 丹麥公開賽

10月26至31日 法國公開賽

11月2至7日 德國HYLO公開賽

11月16至21日 印尼大師賽

11月23至28日 印尼公開賽

11月1至5日 世巡賽總決賽（年終賽）

12月12至19日 世界錦標賽



中國混雙組合鄭思維／黃雅琼力爭世錦賽3連霸，兩人早前為內地《體育畫報》拍攝硬照：

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除了多位名將缺陣令世錦賽失色不少，連擁有男雙世界第一組合、混雙世界冠軍及東京奧運女雙冠軍的印尼隊，也決定全隊退出世錦賽，印尼羽協表明，考慮到新冠肺炎變種病毒Omicron的威脅，決定退出世界錦標賽，並發聲明指：「我們不想冒險，運動員的健康永遠最重要，我們曾跟運動員商討，他們也同意退賽。」

世界羽聯對他們退賽的決定表示「非常失望」，並強調會與西班牙政府合作，「在世錦賽提供一個安全的比賽環境。」對於球手及教練控訴賽程太密，世界羽聯就指雖然大賽數量多，但「已分散在一個合適的時段內舉行，若計算所有水平的賽事，比賽其實較一個正常年度更少。」

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