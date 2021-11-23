體育熱話︱林丹無意晉身演藝界　亮相綜藝節目純為兒子

羽毛球一代名將林丹去年7月宣布退役，至今年11月16日國際羽聯公布最新世界排名，林丹的名字正式從榜上被剔除，曾經稱霸男單羽毛球界多年的「超級丹」，正式退出國際舞台。

他近日分享愜意的退役生活，又與老對手李宗偉暢談育兒經，並提到自己未來的大計。



林丹與李宗偉近日大談育兒之道。（Getty Images）

細數對戰李宗偉火藥味重 如今常談育兒經

在妻子謝杏芳、兒子林小羽陪伴下，展開愉快的退役生活。回顧他的球員生涯，當然不得不提馬來西亞名將李宗偉。「我們從2000年京都的亞洲青年錦標賽開始對抗，一直到他退役，差不多20年……我覺得他是一個特別刻苦的選手，所以你會覺得：每次一擊敗他以後，他已經開始訓練了，就是我們有時候還來不及驕傲一下自己那個冠軍，人家已經開始為了下次擊敗你開始訓練了，所以你就完全不敢放鬆，甚至要比原來更刻苦。」

林丹說，「其實過去我們倆比賽的時候，火藥味挺重的。因為代表着不同國家的，會有點那種……但慢慢隨着大家年齡越大，成立家庭以後，其實有的時候會聊一些跟羽毛球沒有關系的東西。」

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林丹太太謝杏芳與兒子林小羽。（謝杏芳微博）

他口中「跟羽毛球沒有關系的東西」，很多時就是湊仔經。李宗偉與太太黃妙珠曾是國家隊隊友，二人育有兩子，長子李嘉謙（Kingston）今年8歲，幼子李凱傑（Terrance）6歲。正巧林丹與另一半謝杏芳昔日也是國家隊隊友，林丹認為，養育兩個孩子太辛苦，一個便夠了，他不時會跟李宗偉聊聊育兒心得，但不會跟對方請教，「我自己帶的也還可以啊！」

兒子林小羽今年5歲，「我其實既唱黑臉也唱白臉。對，因為男孩子嘛，有時候會比較皮一點，就是他還是會有一點怕我。」

點圖睇：林丹早前亮相《拳力以赴》節目

接連亮相綜藝節目 未打算踏入演藝圈

當被問到接下來的計劃，林丹說：「由我自己名字命名的丹挑，林丹的丹，丹挑就是一些民間的羽毛球賽事，也希望很多喜歡羽毛球的朋友們，都可以來參加報名比賽。」今年6月，他已在延安順利舉行首站丹挑羽毛球賽，按照他的說法，比賽之後可望繼續推廣下去。

他續稱，「之前做了一期，這個叫《拳力以赴》，就是打拳的（綜藝節目）。其實，我不知道這算不算跨界，反正這是一個體育的一種嘗試嘛！因為本身就是運動員，而且節目組問你有沒有興趣、敢不敢來接受一些挑戰，但我覺得就去嘛！」他在節目中接受中國拳后張偉麗訓練，並與前國家隊隊友鮑春來打一場拳擊比賽並勝出，事後他曾表示，一切為兒子而做，「我希望兒子長大後發現我不止是羽毛球運動員，還曾在其他領域上作出嘗試。」

點圖睇：林丹與謝杏芳

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林丹以往亦曾參加過《跨界歌王》，他解釋，「那是蒙著臉唱的，偶然一次可以，但是那不是我們的領域，就是好玩一下就可以了，最後感受一下，嘗試過就可以了」，說明自己沒有進軍演藝圈的打算。

太太謝杏芳2017年成立嬰兒用品品牌當上老闆，林丹當上公司首席創意總監，卻無意從商，「我是覺得，有這樣的機會做一些自己還能做的一些事情，比如說推廣羽毛球或者是一些賽事，我覺得其實自己挺滿足的，但是我覺得現在還有一點，也是很重要的一點，就是能把小朋友帶好，我覺得已經很了不起了。」

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