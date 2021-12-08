羽毛球︱中國男單二哥石宇奇被禁賽　曾發表「退賽就還沒輸」言論

內地傳媒報導，中國羽毛球男單球手石宇奇因「有違公眾人士的良好道德品質」，被內部禁賽。



石宇奇早前鬧出風波，他10月參加湯姆斯盃四強鬥日本，在失掉首局下，第二局大幅落後桃田賢斗5：20、只差一分就落敗時突然退賽。

石宇奇賽後還笑住答記者，「若我在20分退賽，技術上我就還沒輸」，結果惹來外界批評。他之後又再在微博發長文反擊網民，直言「賽場如戰場，就算落敗，也要對方贏得難受」，惟這文章在不足3小時後便被刪除。

石宇奇是中國男單「二哥」，但卻被內部禁賽。（Getty Images）

這位世界排名第13位的球手，之後未有參加任何大賽，也將缺席下周在西班牙舉行的世錦賽。據內地傳媒報導，原來石宇奇有關舉動激怒了中國羽毛球及體育界高層，認為他「有違公眾人士的良好道德品質」，因此經討論後，決定對他內部禁賽。

內媒評論認為，其實石宇奇的問題並非太嚴重，「主要只是讓他在停賽期間好好反省，另一方面石宇奇可藉此養傷，來年能以更好狀態打比賽。」

內地媒體認為中國男單未來仍需要石宇奇。（Getty Images）

內媒：中國未來需要石宇奇

中國男單「一哥」為里約奧運金牌得主諶龍，惟這位現世界排名第6的球手已年屆32，除了石宇奇，再數下去已是第27位的陸光祖，但他從未贏過任何大賽冠軍。評論指，中國隊非常缺乏男單人才，未來仍需依賴石宇奇。

「靠諶龍繼續征戰巴黎奧運不太現實。隊中目前唯一能抗衡世界一流水平的只剩石宇奇。國家培養一個運動員不容易，我們希望石宇奇能夠正視自身問題，早日調整好，為大家奉獻精彩比賽和打出優異成績。」

石宇奇發長文回擊網民，但不足3小時隨即刪掉。（網上截圖）

石宇奇微博留言摘錄：