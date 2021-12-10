【體育熱話】伊藤美誠媽媽奇異飯糰　有益又健康　孫穎莎都食過

日本乒乓代表伊藤美誠自東京奧運後，人氣急升。她除了發球動作成為亮點，其媽媽那「要打敗中國隊」的洗腦式教育也引人關注。

愛護女兒心切，表面嚴格的伊藤媽媽除了地獄式培訓和教育，她還是會親自打理愛女飲食，飯糰更是美誠至愛。

不過在一個訪問中，伊藤美誠透露了媽媽飯糰放的餡料，卻是意想不到。



今夏伊藤美誠夥拍水谷隼取下東京奧運混雙銅牌，其後一段5年前由日本朝日電視台製作訪問隨即獲網民重提。

水谷隼跟伊藤美誠賽後興奮相擁。（Getty Images）

當中講述伊藤媽媽在懷孕期間，會一邊看乒乓球賽事電視轉播，一邊對着肚子內的美誠進行現場賽事旁述「胎教」。為了「戰勝中國隊」，伊藤媽媽就趁着女兒的淺層睡眠期間，悄悄地在耳邊不斷說「要打敗中國隊」。

▼▼▼小時候的水谷隼跟伊藤美誠▼▼▼

伊藤美誠發球動作成為亮點。（資料圖片）

縱然伊藤媽媽招數千奇百趣，睇得外人目瞪口呆，但另類教育換來奧運獎牌，似乎也有參考之處。然而在別的訪問中，伊藤美誠更透露了媽媽另一個奇特習慣。

伊藤美誠表示在奧運期間，只要吃了媽媽自家製飯糰就會充滿力量，而當中餡料並不平凡。「一般大家都會在飯糰放梅乾和三文魚，但媽媽做的是放蒜」，伊藤美誠說畢忍不住笑。

伊藤美誠的祖父母是經營壽司店。（網上圖片）

伊藤美誠解釋，媽媽有時會把鰹魚乾和蒜混合一齊，吃起來有益健康還能帶來能量。事實伊藤美誠的祖父母是經營壽司店，而吃一頓壽司就是小妮子努力練球的獎勵。

勁敵孫穎莎也吃過飯糰，並直指美味。（影片截圖）

伊藤媽媽的飯糰更「揚威中國」，去年日本隊都河南鄭州備戰國際乒聯年終賽，伊藤美誠她送出了幾個飯糰給陳夢及教練馬琳。勁敵孫穎莎也吃過飯糰，並直指美味，據知這次伊藤媽媽特意加了牛肉餡。

不過送飯糰舉動卻惹來內地球迷不滿，皆因他們認為伊藤打球態度輕佻，更看輕中國實力，送食物示好只是虛情假意。