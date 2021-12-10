英超｜諾域治恐成第三間爆疫球會　數名球員不適有待檢測結果

Omicron變種病毒襲英國，繼熱刺及李斯特城後，諾域治或成為第三間爆發疫情的英超球會。諾域治本輪聯賽迎戰曼聯，領隊甸恩史密夫（Dean Smith）今日透露，球會有可能出現數宗病例。



甸恩史密夫在今日（10日）的賽前記者會透露諾域治爆疫，表示有數宗與新冠肺炎相關的個案，他們正等待今早的檢測結果。他說：「我不能透露他們的名字，但有數名球員令我們擔心，所以我們提供了測試，現正等待他們的PCR檢測結果。」

諾域治上輪作客以0：3不敵熱刺，熱刺跟住在周中爆發疫情。（Getty Images）

巧合的是，諾域治上場聯賽的對手正是熱刺，令人懷疑比賽中出現傳播鏈。不過，甸恩史密夫續說：「他們只是感到有點不適。不太像跟上周對熱刺的比賽有關，因為我們第一輪測試都是陰性的。」諾域治本輪聯賽會在主場對曼聯。

Omicron襲英後，熱刺是首間爆疫的英超球會，領隊干地周中透露8名球員及5名職員中招，據報包括韓國球星孫興慜、巴西前鋒盧卡斯莫拉。他們周中對雷恩的歐協聯，以及周日對白禮頓的英超聯賽延期。

跟住，到李斯特城爆疫，約10名職球員染疫，據報包括伊恩拿祖、艾約斯佩雷斯及盧卡文，但李城的比賽暫時如常舉行。

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