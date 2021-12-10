足球轉會︱祖雲達斯願免費放人　英超3球會掀艾朗藍斯爭奪戰

威爾斯球星艾朗藍斯（Aaron Ramsey）加盟祖雲達斯後，發展一直未如理想，他的人工盛傳高達每周40萬英鎊，祖雲達斯為求減磅，有指他們願意在未完約的情況下，免費放走他。

藍斯向來不乏對他有興趣的球會，重返英超指日可待。愛華頓、列斯聯和紐卡素3間英超球會看來會展開一場激烈爭逐。



盛傳祖雲達斯願意免費放走艾朗藍斯。（Getty Images）

2019年夏天艾朗藍斯與阿仙奴約滿後，轉戰意甲，免費加盟祖雲達斯，周薪高達40萬英鎊。可是他持續受傷患影響在祖記的表現，與人工未成正比。他至今累積70次上陣，為祖雲達斯攻入6球，水平與效力阿仙奴時有一定距離。

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這支意甲班霸不止在環球新冠疫情中，陷入財政困難，今季已放走人工最高的C朗拿度，還因包括C朗拿度在內多宗球員轉會交易被意大利警方檢查。正值多時之秋，祖雲達斯希望盡快放走同為高薪族的藍斯。他跟祖記的合約至2023年才屆滿，惟消息指，球會願意免費放走這個30歲球星，引來多支英超球會爭奪。

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列斯聯、愛華頓和紐卡素齊搶人

3支英超球會列斯聯、愛華頓和紐卡素均希望得到艾朗藍斯。愛華頓與紐卡素已追逐藍斯好一段時間，獲沙特主權基金入主的紐卡素，勝在財力雄厚，絕對有能力支付他的高昂薪酬。

足球雜誌《FourFourTwo》消息指，列斯聯主帥比爾沙後發先至成功搶人，游說藍斯加盟，勝出這場爭奪戰。然而體育記者Daniele Longo聲稱，愛華頓已向藍斯提供合約，希望他在明年1月加盟。此外，另有消息說，藍斯已「非常接近」與紐卡素達成轉會協議。3間球會均與藍斯「無限接近」，說完等於無講過，1月轉會窗重開前，相信仍有一輪好戲。

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