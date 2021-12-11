英超︱愛華頓後衛被消失　疑得罪「方丈」賓尼迪斯　C朗亦險中伏

曾效力巴塞隆拿的法國後衛迪治尼（Lucas Digne），上場英超無預警下被剔出愛華頓大軍名單。消息指他因得罪主帥賓尼迪斯而被秋後算帳，外地媒體細數賓帥的「方丈」往事，原來連沙比阿朗素亦曾中伏。



愛華頓上輪英超反勝阿仙奴2：1，但左閘迪治尼卻突然「被消失」於大軍名單之中。根據外媒報道，原來迪治尼近來跟主帥賓尼迪斯的關係已慢慢轉差，兩人不時因戰術問題而起爭執；雙方賽前再大鬧一場，終氣得賓帥在大戰之前，亦決定把這位陣中唯一左閘踢走。

愛華頓左後衛迪治尼因得罪賓尼迪斯而「被消失」。（Twitter@NsnoTalks）

得罪「方丈」，自然沒有好下場。外媒指賓尼迪斯「小器」有跡可尋，過往有多位球員亦「中伏」。

沙比阿朗素亦中過伏

其中一位便是西班牙中場沙比阿朗素，2008年歐聯8強次回合，利物浦鬥國際米蘭前夕，沙比獲告知懷孕的妻子開始陣痛、臨盆在即，他隨即向球隊請假，希望陪伴老婆，並見證兒子出生的一刻。

沙比阿朗素效力利物浦時亦因兒子出生而缺席比賽，結果被賣走。（Getty Images）

不過最終賓尼迪斯拒絕了沙比的申請，令他被逼違反隊規。沙比事後透露：「我希望一切安好才歸隊，但他叫我探望完老婆後就坐飛機會合，我最後決定選擇家人。」利物浦最終仍晉級，但沙比該年夏天就被傳出賣，結果在翌年被賣至皇家馬德里。

另有指，賓帥執教紐卡素時，亦曾因隊長拿修斯（Jamaal Lascelles）不滿自己成為三中堅最右的一人，一度禁止對方參加練習。

C朗在皇馬地位崇高，雖然得罪賓尼迪斯，但最終離開的是對方。（Getty Images）

C朗地位高成例外

可是，有一人能夠成為例外，他就是C朗拿度。據稱當年賓尼迪斯上任在皇馬主帥後，即着教練向C朗送上USB，要求對方從內裡的影片及照片中學習。然而C朗拒絕了這份「禮物」，並回應：「我會送一隻有我所有入球片段的USB給他學習。」

兩人關係轉差，賓帥被記者問到時，多次拒絕承認C朗是世上或陣中最佳球員。不過由於C朗在皇馬地位難以動搖，最終賓帥執掌僅半年就被辭退，「方丈」亦得罪了「高級方丈」。

迪治尼的地位當然跟C朗相比，愛華頓即使缺少他亦能取勝，外媒推測，這位法國後衛大有機會在明年1月的轉會窗中被賣走。

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