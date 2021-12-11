日本「兩棲」奇才　23歲極限選手　平野步夢劍指北京冬奧金牌

日本單板滑雪代表平野步夢在東京奧運滑板（公園賽）失利，但他未有放棄。

過去兩屆冬奧會均贏得男子自由式滑雪銀牌的他，期望能在北京冬奧會上奪金扳回一城。



平野步夢在周五（10日）的美國銅山世界盃自由式U型池資格賽中，以90.33分力壓今年贏得世界冠軍戶塚優鬥，挾總成績第一名之勢晉身決賽。傷癒復出的滑雪傳奇韋特則以77.33名列第5，躋身周六的決賽。

平野步夢在東京奧運後轉戰回主攻的單板滑雪。（Getty Images）

平野步夢在1998年出生於日本新潟北部一個沿海城小鎮，父親曾是一名衝浪選手，後來開了一家衝浪用品店和建造滑板公園。父親原打算培訓他成為衝浪選手，但他在4歲時受哥哥啟發，開始接觸滑板和單板滑雪運動。

平野步夢在東京奧運出戰滑板賽，23歲的他在夏季奧運會是新人，但他比任何滑板選手都擁有更豐富的奧運經驗。

主項為滑雪的他，在2014年首度參加俄羅斯索契冬奧，年僅15歲便贏得單板滑雪U型池銀牌，成為日本冬奧史上最年輕的獎牌得主。一戰成名的4年後，他再戰平昌，在與單板滑雪傳奇韋特的王者對決中屈居亞軍。

平野步夢以15歲之齡贏得單板滑雪U型池銀牌，是兩屆奧運銀牌得主。（Getty Images）

2月的北京冬奧如箭在弦，他坦言：「這次要用最短的時間為冬奧作準備，是全新的體驗。」由滑板到單板滑雪的轉換，僅得半年時間準備，而他的目標從沒有改變，仍是最高榮耀的金牌。

「我很久沒有參加單板滑雪比賽了，很希望看到自己現處於什麼水平。」他說。過去年多主攻滑板的同時，他未有放下滑雪，今年2月，他才在阿斯彭雪球公開賽上奪得男子U型池冠軍，這也是他自2018年平昌冬奧以來首次參加單板滑雪賽事。

平野步夢除了擁有世界級滑雪水平，亦曾在2019年擊敗全國冠軍笹岡建介，赢得了日本滑板錦標賽公園項目冠軍，惜在東京奧運中資格賽止步。（Getty Images）

去屆憾負於滑板王者韋特（中）的平野，勢在明年2月的北京冬奧爭金。（Getty Images）

奧運金牌僅一步之遙，不要忘了他是首個在世界極限運動大賽（X Games）中做出連續兩個偏軸轉體1440的人，且是第一位贏得X Games冠軍的日本人，2018年，他更在該賽中以99.0超高分刷新歷史。

平野步夢的父親曾說：「他走得愈高，感覺就會愈好，他想變得比任何人都強，甚至比韋特還要厲害。」別人眼中的天才滑雪選手，不過是堅定了夢想後付出千倍努力。

「我很享受東京奧運的體驗，這次參賽經歷讓我變得更強大，沒有留下遺憾。」夢想只能腳踏實地努力一步步達成，平野步夢追逐夢想，就如其名字一樣。

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