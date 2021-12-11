英超｜升班馬對決峰迴路轉　賓福特84分鐘起發力反勝屈福特

英超16輪在疫情再爆發的陰霾下展開，周五夜早場上演升班馬大戰，賓福特主場在最後階段反敗為勝。
賓福特在上半場早段攻勢多，無功而還，於24分鐘先失守，被屈福特前鋒艾曼紐丹尼斯接應角球頂入，領先上半場。戰局未見變化，直至下半場後段逆轉。
84分鐘，賓福特開出角球後再組織攻勢後於右路傳中，馬古斯科斯頂後，由中堅邦圖斯贊臣伏兵門前加一頭，扳成平手。
戰至補時5分鐘，沙文高度斯入楔禁區，被杜斯特伊岡剷跌，球證直指十二碼點。麥比奧莫冷靜射入，在最後一刻反勝2:1。賓福特賽後累積20分排第9，屈福特得13分排尾四，大勝曼聯後4連敗。
熱刺隊內爆發新冠肺炎疫情，多人確診，明晚作客白禮頓一戰已改期。李斯特城亦傳出疫情，約10名職球員染疫，但周日晚主場鬥紐卡素暫時如常舉行。諾域治主帥甸史密夫亦指，數名球員正在等待病毒測試結果，坦言擔心隊內情况。
英超第16輪直播賽程：
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