英超｜升班馬對決峰迴路轉　賓福特84分鐘起發力反勝屈福特

英超16輪在疫情再爆發的陰霾下展開，周五夜早場上演升班馬大戰，賓福特主場在最後階段反敗為勝。



兩軍綽號分別是蜜蜂與黃蜂。（Getty Images）

賓福特在上半場早段攻勢多，無功而還，於24分鐘先失守，被屈福特前鋒艾曼紐丹尼斯接應角球頂入，領先上半場。戰局未見變化，直至下半場後段逆轉。

艾曼紐丹尼斯本季已射入7球．（Getty Images）

84分鐘，賓福特開出角球後再組織攻勢後於右路傳中，馬古斯科斯頂後，由中堅邦圖斯贊臣伏兵門前加一頭，扳成平手。

邦圖斯贊臣後上助攻，追平比數。（Getty Images）

戰至補時5分鐘，沙文高度斯入楔禁區，被杜斯特伊岡剷跌，球證直指十二碼點。麥比奧莫冷靜射入，在最後一刻反勝2:1。賓福特賽後累積20分排第9，屈福特得13分排尾四，大勝曼聯後4連敗。

麥比奧莫補時射入十二碼，反敗為勝。（Getty Images）

熱刺隊內爆發新冠肺炎疫情，多人確診，明晚作客白禮頓一戰已改期。李斯特城亦傳出疫情，約10名職球員染疫，但周日晚主場鬥紐卡素暫時如常舉行。諾域治主帥甸史密夫亦指，數名球員正在等待病毒測試結果，坦言擔心隊內情况。

英超第16輪直播賽程：