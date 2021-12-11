足球轉會︱英格蘭中場悍將效忠列斯聯拒投曼聯　為事業寧加盟這隊

曼聯十分渴望得到列斯聯中場加雲菲臘斯（Kalvin Phillips），以提升球隊中場的掃蕩能力，就算身價高達6000萬英鎊，仍未令紅魔鬼就此死心。
不過神女有心，襄王無夢，消息指，菲臘斯誓效忠母會，拒絕加盟曼聯這支球會宿敵。
每支頂級球隊，至少均具備一個或以上世界級防守中場，車路士有簡迪、佐真奴，曼城有洛迪卡斯簡迪，利物浦也有法賓奴。銳意重拾輝煌的曼聯，陣中卻只有費特和麥湯米尼，兩個被公認級數不足的防中。
馬迪雖好，卻已屆33歲兼嚴重老退，普巴也可串演這位置，一來效果不算理想，二來他與曼聯合約即將屆滿，無論如何，他們也需要引入一個當打的頂級防中。韋斯咸對迪格蘭賴斯叫價企硬8000萬英鎊，相對而言，列斯聯的加雲菲臘斯估計6000萬英鎊左右有交易，故持續與曼聯扯上關係。
前文提要：
足球轉會︱曼聯為失去普巴作準備 與利物浦爭奪6000萬鎊英軍中場
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不過這位生於列斯，長於列斯的英格蘭國腳，對母會列斯聯忠心耿耿，就算明知事業想更上層樓，必須離隊加盟豪門球隊，也無意選擇列斯聯的死敵曼聯，情況跟當年的占士米拿如出一轍。
英國《太陽報》體育版近日再次報道，菲臘斯不願傷害與列斯聯球迷的感情，因此會拒絕曼聯的招手。他相信，日後如要離隊發展，球迷會較為接受他成為利物浦一員，如此一來，在這兩間均對他有興趣的球會之中，他會選擇利物浦，不去曼聯。
這位被球迷譽為「約克郡派路」的26歲球星，14歲加盟列斯聯青年軍，至今226次為列斯聯一隊上陣，攻入14球。他上季隨隊時隔16年重返英超，即獲得第9名的佳績，可是今季球隊陷入低潮，持續在下游掙扎，或促使他轉投爭標球隊發展。上周日（5日）他在英超對賓福特一仗嚴重拉傷後大腿筋，或需養傷2個月之久，對需要護級的列斯聯而言是極壞消息。
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