J League｜京都不死鳥靠熱血教頭圓夢　犯職場欺凌靠大學足球重生

日職聯賽季上周煞科，日乙由磐田山葉封王，來季與另一支老牌球隊，重返J1。

京都不死鳥相隔12年再次回歸最高級別，首季執教的主教練曹貴裁居功至偉。「升班專家」一手帶領家鄉的球隊重返頂級，圓滿了願望，還拯救了自己。曹貴裁的教練生涯能夠走出泥沼，要多謝低潮時遇上一班大學生。



韓國籍的曹貴裁在日本京都市出生和長大，去年12月上任京都不死鳥主教練。兩個月前，教練牌照才解凍。

京都苦尋升班之策，今季終於找到「升班專家」幫忙。（京都不死鳥官方twitter）

曹貴裁的職業生涯短暫，僅僅6年，1997年退役時才28歲，籌謀轉任教練。浸淫多年，2012年成為湘南比馬主教練，首季領軍奪得日乙亞軍而升班。其後兩度降班，又兩度奪冠而重返日職聯，更在2018年奪得聯賽盃。無論升降，湘南對他不離不棄，充滿熱血和激情的執教風格，以有限實力打出成績，得到球迷愛戴。鐵腕治軍，卻引發職場欺凌事件。

教練生涯最大戰績是2018年擊敗橫濱水手，奪得日本聯賽盃（Soccer digest web）

日本體育界關注教練濫用職權問題，19年中燒到曹貴裁身上。多名湘南前職、球員指控，曹貴裁執教時經常怒喝及狠罵，例如半場休息時指表現不佳的球員是「癌細胞，給我滾出更衣室」。他不僅動口，更動手，如掌摑助教，或把助教推倒地上。

曹貴裁調教的湘南承受世紀誤判亦能反勝：

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曹貴裁曾因下屬施壓而掛冠，今季在京都至少未有傳出同樣醜聞。（京都不死鳥官方Instagram）

19年10月，日本足協調查後裁定指控成立。曹貴裁辭去湘南主教練，更被停牌一年。停牌期總會過，但賴以成功的執教之道原來是錯，令「熱血監督」陷入低潮。此時，流通經濟大學（流通經大）的主教練中野雄二，邀請曹貴裁成為教練。

因緣際會執教大學足球，火爆教練重新思考執教之道。（twitter）

流通經大份屬關東地區的大學足球中堅份子，19年卻在大學甲組聯賽排尾二而降班。曹貴裁去年3月成為教練之一，重新接觸大學球員，放下威嚴，貼近球員所想。中野指曹在當季實際指揮球隊，助流通經大在乙組奪冠升班。任務完成，教練牌照亦告解凍，隨即收到京都不死鳥的邀請，希望這位「升班專家」領軍圓夢，果然不負所託。

曹貴裁執教京都第一季，球隊防守表現出色，終於圓滿升班夢。（京都不死鳥官方twitter）

不死鳥在今季日乙緊隨磐田山葉之後，季中曾連續15場不敗。靠着聯賽次席射手彼德烏達卡攻堅，加上全季42仗僅失 31球，以亞軍升班。曹貴裁帶領家鄉球隊重返日職，形容總算向京都的足球報恩，「回到出生地，就算沒有背負這球會的歷史，也可以為它創造歷史」。

12年後，京都不死鳥回歸頂級聯賽。（京都不死鳥官方twitter）

確定回歸J1，曹貴裁振奮咆哮：

回顧這兩年教練生涯的起伏，曹貴裁坦言感謝流通經大：「目睹學生球員成長，重拾教練的熱情。一直在職業足球界，有很多事情看不見。這所大學救了我。」領不死鳥升班，曹貴裁體會更多：「教練最重要不是打出成績，而是引導球員向正確方向邁進。去了流通經大，加強了這想法。」

曹貴裁走出欺凌事件的陰影，今季帶領升班，而且獲頒日乙最佳教練。（J-League）

而今季重返甲組的流通經大，一舉奪得聯賽冠軍。中野雄二坦言：「勝利之中，九成因為球員懷着曹教練的精神而戰。」

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