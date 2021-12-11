花式溜冰︱羽生結弦冬奧爭三連霸現暗湧　粉絲心痛籲勿被政治利用

兩屆冬奧金牌得主、日本「冰王子」羽生結弦在11月證實韌帶受傷，或有機會缺席明年2月的北京冬奧，不過，日前有指控中國侵害人權的人士在Twitter投稿，指寄出了3封信予羽生結弦，希望該花式溜冰王者能抵制冬奧。

不過，羽生的支持者其後表態指不希望羽生結弦要被政治利用，希望外界不要乘機侵害選手人權。



日本滑冰聯盟在11月表示，羽生結弦右腳腳腕關節韌帶受傷，目前正接受治療，希望盡快復出，他亦未能出戰現正舉行的國際滑冰總會花式滑冰大獎賽日本站賽事。

【花式溜冰】陳巍大獎賽美國站不完美封王 疑似菊花牌底衫成焦點

羽生結弦若能在北京冬奧奪金，便達成「三連霸」。（Getty Images）

北京冬奧尚餘不足兩個月，這項體育盛事除籠罩在新冠病毒的陰霾下，如今又面臨外交抵制，加拿大、英國、澳洲先後宣布外交杯葛北京冬奧，惟不影響運動員參賽。

不過，據日媒報道，近日有一Twitter為「維吾爾族與日本未來關注組」的賬號，上載了拍有3個信封的照片，指已寄信予日本「冰王子」羽生結弦，盼他能在讀信後抵制參與冬奧。

該民間組織指已寄信予日本「冰王子」羽生結弦抵制冬奧。（截圖）

此投稿一出，即引來日本網民紛紛留言，「不要政治利用羽生」、「這是侵害選手人權」、「與對池江的行為一樣」等批判殺到。

事實上，東京奧運揭幕前，不少日本人因疫情嚴重而向運動員包括池江璃花子施壓，池江曾表示：「即使要求我發聲反對舉辦奧運，我也不能改變什麼。」

北京冬奧會不向海外觀眾售票，日本網民在社交媒體上表示「不能去現場很遺憾」，羽生結弦的粉絲拜託中國觀眾在現場幫忙為偶像加油助威。（Getty Images）

27歲的羽生結弦在2014年索契冬奧以及2018年平昌冬奧，均於男子花式溜冰單人賽贏得金牌，他早前未有表態是否出戰明年的北京冬奧，但就稱一直苦練難度極高的「四周半跳」。

【按圖即睇羽生結弦世錦賽超酷造型】（按圖放大）

+ 14

【重溫：2019大獎賽決賽兩大溜冰王者對決】（按圖進入）

+ 12

【花式溜冰】羽生結弦日本錦標賽強勢復出 最大勁敵21歲計劃退休

花式溜冰︱ISU首辦頒獎禮羽生結弦奪大獎 分享如何將壓力變動力