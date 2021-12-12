維港泳2021︱兩代奧運飛魚戰優悠組　楊珍美：已展開人生另一部份

「新世界維港泳」周日(12日）早上舉行，兩代港隊奧運代表楊珍美跟劉彥恩一同參與優悠組賽事。其中有份出戰今屆東京奧運的楊珍美，賽後分享自己奧運後的最新情況。



今屆維港泳繼續設有優悠組，讓泳手享受在維港中暢游的快感。其中東京奧運港隊游泳代表楊珍美，跟前奧運代表劉彥恩亦有參與，兩人笑言今屆以完成比賽及欣賞風景為主。

劉彥恩表示：「我們一直在海上談天，很好玩，第一次像渡海小輪般游，游到半途時景色很靚。」她坦言開賽前曾擔心天氣凍，幸最終天氣放晴，「水溫涼涼地，反而比過往10月比賽時更舒服。」

楊珍美對上一次參加維港泳已是2013年，她讚嘆以另一角度欣賞維港兩岸的高樓大廈，感覺十分漂亮。在今屆東京奧運夥拍何詩蓓、黃筠陶及鄭莉梅出戰4X100米混合泳接力的她，奧運後4個月來未有參加其他賽事，僅維持訓練及工作。

劉彥恩對全新賽道十分滿意。（袁志浩攝）

楊珍美明年是否參加亞運仍是未知數。（袁志浩攝）

她指自己有留意何詩蓓最近於國際游泳聯賽（ISL）的佳績，也為對方而興奮，但承認兩人未來方向或有不同。「大家目標開始不同，奧運後我要調整心態，也開始了人生另一個部份，暫時未定新目標，會再計劃；下年再決定是否參加亞運或其他比賽。」

前港隊三項鐵人奧運代表李致和亦有參賽。（袁志浩攝）