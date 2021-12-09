足球轉會︱多蒙特神童比寧咸爭奪戰　利物浦傳同時看中一美國新星

夏蘭特、麥巴比以外，多蒙特「神童」比寧咸是各大球會爭逐的另一對象。英國《鏡報》宣稱，利物浦正在爭奪戰中領先，甚至指出領隊高普毋懼多蒙特開出的9000萬英鎊天價，令這位18歲新星勢超越雲迪積克，成為利物浦最高轉會身價球員。



比寧咸成為各大豪門爭逐對象。（Getty Images）

比寧咸早在16歲效力英冠球隊伯明翰時，已獲譽為「神童」，他離隊後，伯明翰甚至誇張地將他的22號球衣退役，表揚他在球隊的成就。他得到眾多球會垂青，最終在曼聯與多蒙特二揀一的情況下，比寧咸選擇了多蒙特，「蜜蜂兵團」付出的轉會費為2000萬英鎊，並可按表現增至最高3000萬英鎊。

上季他初到德甲，表現已相當亮眼，今季在辛祖轉投曼聯，隊中角色更為吃重下，耀眼光芒吸引一眾豪門垂涎。擅於經營的多蒙特，據報為他開出9000萬英鎊標價，可是英國《鏡報》指這個天價並未嚇怕利物浦。

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《鏡報》指出，利物浦看到此子在多蒙特和英格蘭國家隊的成熟表現後，計劃將比寧咸帶回英倫。目前紅軍爭標對手曼聯、車路士和曼城均密切注視明年合約放人條款可被啟動的夏蘭特，惟該報指高普反而將目標人物定在比寧咸身上，以加強中場人手。

高普曾任教多蒙特7年，不知人脈關係會否對這宗交易有所幫助。假如紅軍真的願意付出9000萬英鎊買比寧咸，將令這位18歲小將的轉會身價，超越7500萬英鎊由修咸頓轉投利物浦的中堅雲迪積克，成為利物浦史上最高轉會費球星。

利物浦被指同時看中美國小將柏比。（Getty Images）

與此同時，美國哥倫比亞電視台（CBS）指出，利物浦同時看中另一個18歲球員，他是美職聯球隊FC達拉斯列卡度柏比（Ricardo Pepi）。這位新紮前鋒今季為FC達拉斯上陣31場，攻入13球，並獲選為美職聯2021年度最佳年輕球員，令他吸引不少歐洲球會注意，利物浦據報正是其中之一。

身高1.85米的柏比，今年9月首次晉身美國隊大國腳，6次上陣已攻入3球，被視為美國隊下一個10年的9號人選。除了利物浦之外，曼聯、馬體會和拜仁慕尼黑均正注視他的進展。

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