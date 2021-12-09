蘭歷克執教管理生涯十大精明收購　曼聯可望擺脫轉會「水魚」形象

曼聯看守領隊蘭歷克由80年代起開始執教生涯，由低別組教到頂級聯賽，更加有豐富的球會管理經驗。蘭歷克除了有獨到的戰術外，他的球員買賣亦有眼光，尤其是他執教賀芬咸及管理紅牛系球會期間，經常以低價發掘出潛力新星。

英國《每日鏡報》就選出蘭歷克執教管理生涯的十大簽約，如今不少獨當一面的球星，原來都在蘭歷克手上出道或者成名。



【按圖看蘭歷克十大精明簽約】

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自從費格遜退休後，曼聯就成為轉會窗中的「水魚」，時而恐慌性收購，時而大幅溢價買人，時而拖拖拉拉無結果……有了蘭歷克的手段、人脈及經驗，相信可幫曼聯低價尋寶，找到性價比高的潛質球員。

蘭歷克確認兩愛將加入曼聯團隊 強調運動心理學家非常重要｜英超

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