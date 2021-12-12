英超｜謝拉特領維拉作客利物浦　舊隊友奧雲不識趣訪問終被秒殺

利物浦前隊長謝拉特退役後出任領隊，周六晚領阿士東維拉重返晏菲路球場，將士用命下仍以0：1告負。

賽後，曾在紅軍與謝拉特做多年隊友的奧雲一個問題，惹來他一個恥笑式回應。



謝拉特首次以敵隊領隊身份回歸晏菲路球場，他帶領維拉踢出將士用命的一戰，若非泰朗明斯在關鍵時刻犯錯讓利物浦獲得十二碼，造就穆罕默德沙拿鎖定1：0勝局，維拉或能在這地獄球場全身而退。

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賽後，謝拉特接受Optus Sport訪問，而隔空問問題的，正是為DAZN任球評的前隊友奧雲。奧雲是個罕有地在球員時代，先後效力利物浦及曼聯，也因而不是所有紅軍球迷都歡迎他。

奧雲（左一）以評述身份訪問謝拉特（右）。（直播截圖）

奧雲向謝拉特問道：「我們兩個都曾經在晏菲路（以利物浦球員身份）比賽、然後又（以對手身份）回歸，必需承認我真的很討厭要回去對他們（利物浦）。但今天回去，你有什麼感受？對於帶領其他球隊回去你曾經的主場，你有什麼感覺？」

然而奧雲與謝拉特的處境其實完全不一樣，奧雲以紅軍死敵曼聯球員身份重返晏菲路，自然不受歡迎；謝拉特則是利物浦「神奇隊長」，兩人的情況難以比較，奧雲問出這條問題，無疑稍顯尷尬。

謝拉特不假思索便說：「若我踢過曼聯，我也會很討厭回來晏菲路球場！」還配以一個富深意的微笑，惹來DAZN錄影廠一陣爆笑，無法辯駁的奧雲只得以笑回應。

謝拉特（右）寸爆奧雲後，還顯露出一個有趣的笑容。（直播截圖）

謝拉特之後再認真道：「我很榮幸可以成為阿士東維拉的領隊，這是一間很出色的球會，我們只合作了一段短時間，還有很大進步空間。」他又強調：「我是個利物浦球迷，但這一刻，我更重視的是阿士東維拉，希望用現有的資源去改善這支球隊。」

維拉今仗交出好表現，除了能守得住紅軍猛烈的攻勢，也能打出有威脅的反擊，謝拉特指，從不打算坐以待斃，「利物浦的速率很高，他們的逼搶和反搶很強，他們也有世界上最好的兩名球員，作客來到這裏從來是一大挑戰，我們的計劃本是有機會就偷波打反擊，放波到中堅身後，但有時就給了紅軍機會。」

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