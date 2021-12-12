英超｜謝拉特愛回家領軍僅負利物浦　車路士驚險反勝列斯聯

利物浦「神奇隊長」謝拉特以對手身份回歸晏菲路，帶領阿士東維拉作客利物浦，可惜未能取分而回，憑沙拿12碼建功奠勝，一球力克阿士東維拉。



利物浦球迷引頸以待的日子，名宿謝拉特（Steven Gerrard）倒戈，以阿士東維拉主帥身份回歸晏菲路，當「神奇隊長」步入球場時，掌聲雷動，歡迎名宿回歸。

謝拉特以阿士東維拉主帥身份回歸晏菲路。（路透社）

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開賽初段，利物浦前線兩大主力沙拿與沙迪奧文尼一次配合，文尼禁區內被馬迪卡殊拉跌，紅軍其後再有疑似12碼，羅拔臣其後殺入禁區，扣過卡殊後，被對手回身踢跌，球證同樣未有任何表示。

利物浦正選門將艾利臣自製險象，出迎時稍為跣腳，艾舒利楊格頭槌攻門，越過艾利臣的手頂，幸好祖爾麥迪比及時救駕，兩軍上半場互無紀錄。

楊格頭槌笠過艾利臣，幸好麥迪比及時護空門。（路透社）

利物浦換邊後繼續強攻，雲迪積克接應角球頭槌攻門，被馬天尼斯反應快擋出，紅軍遲遲未能打破缺口，主帥高普決定換出迪亞高祖達增強攻力。

利物浦經歷上半場兩次疑似12碼後，沙拿在禁區內被泰朗明斯侵犯，球證終於吹罰12碼，並由沙拿主射中柱入網，67分鐘打破缺口。

艾利臣末段再有「蝦碌」，出迎解圍時省中麥迪比反彈，情急下回身撲跌艾格斯，球證再一次沒有表示，結果以1球險勝維拉，謝拉特首度回歸晏菲路未有分數落袋。

沙拿下半場處理12碼中鵠，終為利物浦打開缺口。（Getty Images）

車路士主場對列斯聯，客軍先由拉芬夏12碼開紀錄，美臣蒙特完半場前追平，換邊後魯迪格博得12碼，佐真奴主射建功，反超前2：1。列斯聯未有放棄，後備入替的謝赫特即有貢獻，門前撞射建功，83分鐘追成2：2平手。

戰情峰迴路轉，魯迪格禁區內再度博得犯規，球證翻查VAR後確認吹罰12碼，佐真奴再度主射再下一城，12碼梅開二度，最終以3：2絕殺列斯聯。

佐真奴12碼建功，助車路士反超前2：1。（Getty Images）

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