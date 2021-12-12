英超｜曼聯中堅痛苦掩心口惹驚魂　迪基亞贏波受訪仍無笑容

曼聯幾經辛苦，以C朗拿度一記十二碼1：0作客擊敗諾域治，但門將迪基亞賽後未有為保住清白身感興奮，全因賽事期間一個場面，令他蒙上陰影。



曼聯自換上新領隊蘭歷克執教後表現大勇，上仗對水晶宮和周日凌晨對諾域治均以1：0獲勝，未有失球。蘭歷克在對諾域治一戰遣瑞典中堅連迪路夫正選上陣，他全場表現不俗。

英超｜曼聯憑C朗入球 1:0小勝諾域治 聯賽三連勝

連迪路夫（左）正選上陣，表現不俗。（Getty Images）

然而在比賽尚餘20分鐘之時，連迪路夫突然在周遭沒有任何球員下，掩着右邊胸口，引起其他隊友注意而上前察看，其後他再蹲下，多次指向胸口，似乎相當不適，蘭歷克亦在74分鐘將他換走，由艾歷拜利入替，未幾「紅魔鬼」便由C朗射入十二碼奠勝。

迪基亞賽後坦言，這畫面令他不安：「當出現呼吸困難和那些奇怪的感覺，比賽和足球就變得不重要，最重要的是生命……我們見過好些球員出現這樣的情況，我也不知道發生了什麼事，總之連迪路夫呼吸不順。」

迪基亞又指，連迪路夫的情況令他想起近半年球壇不甚愉快的回憶：「我們見過（基斯甸）艾歷臣、阿古路……有時要看着自己的隊友出現這種情況，真的不容易。希望連迪路夫完全沒事吧！」

迪基亞坦言連迪路夫的情況，令他想起基斯甸艾歷臣和阿古路。（路透社）

曼聯官網賽後引述蘭歷克，指連迪路夫當時一度呼吸困難，「他忘記了事發經過，也許他曾跟其他球員碰撞才令他無法呼吸，當時他呼吸困難，心跳也高於平常，所以我們要換走他。」這位主帥指球會已為連迪路夫作檢查，「暫時一切都似乎沒有問題，但連迪路夫還是有點震驚，希望他周二能夠在對賓福特一戰上陣。」

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