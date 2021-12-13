賽馬．香港國際賽｜近年最嚴重墮馬　三騎師意識清醒各自報平安

香港短途錦標發生近年最嚴重墮馬，四駒在彎位跌倒。

意外後一天，3名肇事而入院的騎師報平安。他們意識清醒，情况漸有好轉。



策騎「君達星」的南非年輕騎師希威森的情况最令人擔憂，其賽駒在馬群前方領跑時突然失蹄跌倒，波及尾隨馬匹。直播畫面所見，希威森「落樓」之後被後來跌倒的馬匹壓過，非常驚險。馬匹不幸折足，當場被人道毀滅。

「君達星」在馬群前方跌倒，引發嚴重意外。（影片截圖）

希威森送院時清醒，被驗出盆骨骨折、手㬹有損傷。據南非媒體《Sporting Post》報道，希威森接受檢查後，情况令人滿意，快將從深切治療部轉回普通病房。希威森的母親受訪時亦表示放下心頭大石。南非賽馬媒體《Turf Talk》在 twitter上載一張希威森在病牀上的照片，他對鏡頭露出微笑，惟額頭有損傷。

希威森在意外中情况最為驚險，幸而施手術後情况良好。（twitter＠turf talk）

意外時首先被波及的「錶之未來」，練馬師呂健威接受《南華早報》訪問時表示輕微擦傷，相當幸運。而鞍上人、38歲冠軍騎師潘頓昨日被送入深切治療部，當時清醒但鼻骨及數條肋骨骨折。其妻今午在Instagram報平安，上載丈夫與兩名子女的合照，齊齊舉起拇指。帖文形容潘頓「硬淨」，情况看來不錯。

潘頓的樣子，好像只受皮外傷。（ig＠nicolepurton）

至於策騎日本代表「妙發靈機」的訪港騎師福永祐一，日媒報道他左邊鎖骨骨折。其妻、前主播松尾翠在Instagram稱收到多方關心，福永祐一表示感謝。她指丈夫入院後保持清醒，「能說話，能走路」，接受多項檢查後，已經可以準備返回日本。馬會方面指正在安排醫療人員，隨同福永離港。福永以政府批准的「賽馬氣泡」方式來港作賽，留醫及運送均須按防疫規定，隔離處理。至於「妙發靈機」，日媒報道其左前膝骨折，胸部肌肉受傷，需要相當時間治理。

福永祐一（右）在意外中向前「飛落地」，畫面相當駭人。妻子在社交媒體表示丈夫正安排返日。（ig@midori.matsuo_official）

至於「肥仔叻叻」在肇事後亦受傷，當場被人道毀滅。其騎師田泰安毋須送院，昨日可以繼續作賽，並且勝出1場賽事。

▼▼受傷騎師昨日送院救治▼▼

