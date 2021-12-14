英超｜謝拉特要安心買人　冬季收購會考慮球員接種疫苗因素

英超爆發新一波新冠肺炎疫情，陸續有賽事延期。
病毒一傳十，一人染病隨時全隊中招。新近上任的阿士東維拉領隊謝拉特，準備買人之前亦要「諗多諗」。他表示1月轉會窗擴軍，會考慮實力之餘，亦考慮「針卡」。
謝拉特上月過檔維拉，上仗更領軍重返成長地利物浦，僅負0：1。球隊明晨於「英超快車」作客諾域治，賽前記者會被問及關於疫情的問題。
冬季轉會窗將至，謝拉特為求令維拉衝上前列，增兵勢在必行。記者會上，謝拉特指暫時未有確實目標，會考慮各種因素，包括接種疫苗。他指隊內負責收購的同事及球探，處事相當仔細，「我們審察所有環節，肯定這方面也會考慮」。他強調物色球員助球隊一臂之力，揀蟀過程「必定一絲不苟」，「我不應說我會或不會考慮，但討論球員背景時，肯定會觸及」。
謝拉特表示隊中亦有球員及職員各2人，確診新冠肺炎，幸而大部分球員已接種兩劑疫苗，隊內未有爆發疫情，他亦準備在今仗之後接種加強劑。而今晚對手諾域治，早前傳出爆發疫情，多名後防在上仗對曼聯，未能出戰。
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歐聯淘汰賽16強戲碼：
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