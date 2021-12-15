劍擊｜男花檢測逾期登機遇阻滯　延遲一天展開征歐之行

以東京奧運金牌張家朗為首的男子花劍隊， 原定周一啟程往法國集訓，據悉因陰性檢測證明時限未符合航空公司要求，眾人未能如期登機並延至昨日（14日）出發。



原定周一出發的男花隊，無奈延遲至昨日出發，除了「大師兄」張小倫稍後出發外，在教練Greg率領下，男花東京奧運代表蔡俊彥、吳諾弘，以及楊子加、崔浩然等主力已在周二順利出發，展開長達半年的征途。

「劍神」張家朗在上月末傷癒復出，先後奪得香港公開賽及挑戰盃冠軍，他與花劍隊將先到法國集訓一個月，直到明年一月出戰新季世界盃磨劍。

另外兩名奧運代表蔡俊彥與吳諾弘，亦對今趟旅程大感期待，期望把握機會與外國頂級劍手交流，提升技術。男花港隊將出戰多站在歐洲舉行的世界盃及格蘭披治賽，並以亞錦賽及世錦賽作結，最終目標是9月的杭州亞運，但由於疫情，目前歐洲的賽事亦可能再取消或改期。

傷癒復出的張家朗接連在兩個本地賽封王。（資料圖片／李澤彤攝）

自東京奧運後，劍神張家朗成為港人「集郵」對象，離港半年相信會令粉絲記掛。（資料圖片／李澤彤攝）

港隊代表出戰挑戰盃（按圖放大）：

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