林丹與妻子謝杏芳因糾紛捲入官司　網上回應劃清界線：毫不知情

前奧運羽毛球男單金牌得主林丹，近日被指捲入一單官司，當事人在微博回應及澄清。



據內地傳媒報導，中國判決文書網顯示，奧運羽毛球男單金牌得主林丹被列為一宗官司的「被執行人」，涉及金額約54萬人民幣。

報導指，林丹跟老婆謝杏芳等人曾是萬國城（廣州）國際商貿有限公司股東，在2018年接受廣州西敏旅運票務有限公司提供機票服務。

萬國城最終未有「找數」被起訴，遭法院判處支付40萬餘元及相應利息，但仍一直拖欠款項。法院最終在去年把萬國城列為「失信被執行人」，並追加林丹等人為「被執行人」，或需對欠款負責。

林丹捲入官司，已交托律師處理。（Getty Images）

林丹澄清：不知情

事件曝光後，林丹最近更新社交媒體，寫道：「本人跟萬國城公司合作上有分歧，3月份已經退出公司，之前代表公司出席活動的機票酒店住宿錢，不知道萬國城公司欠賬票務公司，現在正讓律師妥善處理，謝謝。」

林丹雖然在今年初已辭任萬國城股東，但在理應「找數」及公司被列為「失信被執行人」的時期，他仍是股東之一，亦是爭議之處。

點圖睇：林丹與謝杏芳

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對於部份報導指「林丹成老賴！與謝杏芳拖欠54萬機票錢」、「林丹謝杏芳夫婦……被列為失信人」，林丹亦刊登律師信澄清，直指這些報導為不實訊息。

「林丹、謝杏芳從未參與報導所涉案件，對案件糾紛不知情。不實訊息已經給家人造成了嚴重的心理困擾及名譽損害。呼籲相關造謠者和網絡平台立即停止侵權行為，刪除全部針對委託人的不實言論；否則，保留通過法律途徑追究侵權者的法律責任的權利。」

林丹的律師信：（按圖放大）

點圖睇：林丹早前亮相《拳力以赴》節目

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