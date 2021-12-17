何詩蓓破世界紀錄即收「大支票」嘉許　一場決賽袋逾50萬港元獎金

何詩蓓近半年由東京奧運，游到國際游泳聯賽，再參加世界短池游泳錦賽，贏得多面獎牌，並取得豐富的獎金，保守估計她這半年已贏得700萬港元獎金。



何詩蓓早前在東京奧運奪得100及200米自由泳銀牌，回港不久後即出發參加國際游泳聯賽。（Getty Images）

在東京奧運，何詩蓓為香港奪得女子100米及200米自由泳的兩面銀牌，獲恒基精英運動員計劃頒發500萬港元獎金，每面銀牌各250萬。跟着，何詩蓓趕赴歐洲，參加國際游泳聯賽（International Swimming League，簡稱ISL）的常規賽及季後賽，並在12月的總決賽幫助所屬泳隊Energy Standard贏得總冠軍。

何詩蓓破世績｜由東京奧運再游到世界之巔 屬於香港游泳的2021

根據游泳媒體《Swim Swam》推算，何詩蓓在這季聯賽共獲195625美元（約152.7萬港元），金額排所有泳手次席，僅次隊友絲祖唐的269125美元。何詩蓓上季聯賽估計獲得114025美元，今季獎金大增7成。絲祖唐是聯賽及總決賽的MVP，獲得額外獎金，金額所以比其他選手多一截。

【世界短池游泳錦賽何詩蓓破世績封后】

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何詩蓓破世界紀錄 奪短池200自世界冠軍 港將首揚威世錦賽

在阿布扎比舉行的世界短池游泳錦賽，何詩蓓在200米自由泳決賽游出1分50.31秒大熱封后，打破世界紀錄。據賽例，個人項目的冠軍可獲1.5萬美元獎金，另外何詩蓓打破世績，還額外得到5萬美元，賽會更即時向她頒發破世績的「大支票」。她暫時在短池世錦賽暫得6.5萬美元（約50.7萬港元）獎金。

【按下圖看何詩蓓破世界紀錄片段】

Close to perfection!!

🇭🇰 Siobhan Haughey set a new world record (1:50.31) in the women’s 200m Freestyle FINAL! #swimming



Watch the last sensational 50m! pic.twitter.com/vdJJhNt0Gr — FINA (@fina1908) December 16, 2021

只計奧運、ISL及短池世錦賽3項賽事，何詩蓓近半年一共獲得約703萬港元獎金。

世界冠軍，何詩蓓（中）。（泳總提供）

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