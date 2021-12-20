歐協聯｜熱刺爆疫改期失敗判出局　對手曾斥從未證明達改期門檻

歐洲第三級盃賽，熱刺不踢了。熱刺早前隊內爆發新冠肺炎疫情，數場賽事須延期。其中歐協聯分組賽最後一戰對雷恩，歐洲足協（UEFA）早前表明無法另訂日子舉行。

UEFA的紀律小組今（20日）裁定熱刺已放棄賽事，依例判輸0：3，代表熱刺在分組賽出局，緣盡本季歐戰。漸見起色的熱刺，以簡短聲明回應。



UEFA聲明指，賽事已無法在規定期限內舉行，轉介相關紀律小組跟進。小組裁定熱刺已放棄賽事，按例判雷恩淨勝3球。如是者，熱刺將落後於雷恩及荷甲維迪斯，排小組第三出局。

熱刺本與維迪斯爭出線，結果被判不戰而敗。（Getty Images）

熱刺得悉判決後發表聲明，接受判決。聲明指不滿意 UEFA上訴小組的決定，亦不滿未獲更多時間安排重賽。不過，熱刺接受判決，「焦點轉向餘下的賽事中」。不用應付「歐洲三級賽」，熱刺將集中應付本土聯賽及盃賽，爭取改善名次。

上周歐協聯淘汰賽階段抽籤，當時仍未能決定出線權誰屬，抽籤紙寫上熱刺及維迪斯的名字。（Getty Images）

熱刺原定於本月9 日主場迎戰雷恩，爭取出線。球隊當時剛好爆發疫情，共有8名球員及 5名職員「中招」，不能作賽。但雷恩指熱刺從未能證明無法派出13名合資格球員，或沒有門將應戰，根本未達到賽事改期的門檻，故此揚言保留追究權利。

熱刺昨晚面對利物浦，被看淡之下打出驚喜，逼和收場。（Getty Images）

該仗之後，熱刺接着兩仗英超，包括對白禮頓及李斯特城，均因疫情而延期，直至昨晚主場對利物浦，方為半個月以來首次出賽，結果主場逼和2：2。球隊下仗將為本周四（23日）凌晨在聯賽盃8強主場對韋斯咸。

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