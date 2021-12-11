熱刺爆疫禍不單行　歐協聯對雷恩無法擇日舉行或判輸出局

熱刺因隊內多名職球員確診新冠肺炎，日前歐協聯分組賽最後一戰對雷恩，無法如期進行。
兩軍連同歐洲足協代表，商議擇日舉行比賽。惟歐洲足協發表聲明指，三方未能達成可行方案，不會舉行。熱刺有可能因此出局。
歐洲足協指未能達成解決方案，比賽無法舉行，事件將轉交歐洲足協的紀律小組審理。
據有關規例，主隊如無法舉行比賽，一經審理後可被判為放棄比賽論，判輸0:3。如按照此情况，熱刺將在小組排第三出局。
熱刺多名職、球員確診後，宣布賽事延期，一度惹來雷恩方面指摘單方面棄賽。歐洲足協最終宣布延期。而熱刺本周日在英超作客白禮頓，已告取消。
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