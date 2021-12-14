英超︱英格蘭天才的熱刺末路　不在干地未來計劃前後遭3帥棄用

熱刺球星迪利阿里（Dele Alli）曾予人無限憧憬，可是自從普捷天奴2019年11月被辭退後，均未得到之後的3位主帥摩連奴、紐奴和干地重用，最新消息更指，阿里不在干地的未來計劃之中，熱刺有意在1月轉會窗讓他離隊。



紐奴被炒，干地上任，不變的是迪利阿里繼續坐冷板。（Getty Images）

紐奴11月1日被辭退，干地翌日上任，原本已在後備席上的迪利阿里，上陣機會較之前更少。干地成為熱刺主帥後，曾說過「我要改變迪利阿里」，不過他給阿里的機會不多，在英超只曾後備上陣1次，上陣時間只有2分鐘。

另外一次就是11月25日出戰歐洲球會第三級別賽事歐協聯分組賽第5輪比賽，作客斯洛文尼亞球隊梅拿，他難得獲派正選上陣，11分鐘熱刺被對手先開紀錄，31分鐘賴恩施斯隆兩黃一紅被逐，10人應戰下，迪利阿里54分鐘被調離陣，即使哈利卡尼一度為球隊追平1：1，補時4分鐘梅拿再入一球，最終熱刺尷尬地1：2落敗。

最新消息指，迪利阿里不在干地未來計劃。（Getty Images）

對於迪利阿里，當時干地的說法是：「迪利是個擁有極大潛力的球員，我肯定會給他機會大顯才能。我是開放的，我對熱刺每個球員都持開放態度，最重要的是，他們要向我證明自己值得我給予機會，讓他們落場。」

干地言猶在耳，口裏說不，身體卻很誠實，1月轉會窗重開在即，熱刺急急將迪利阿里放在出售名單上。體育網媒《The Athletic》消息指，迪利阿里不在干地的未來計劃之中，他在熱刺的日子預計即將告一段落。

英超第17輪直播賽程（按圖放大）

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由熱刺之子淪看台路人

迪利阿里在普捷天奴任教期間為主力成員，是熱刺2018/19球季殺入歐聯決賽的重要一員，最終球隊不敵利物浦失落冠軍，之後一季全隊上下大為洩氣，迪利阿里自此表現一落千丈，普捷天奴未到季中便被辭退。及後摩連奴接任，阿里初期獲重用，一度交出亮眼表現，以為他得以重生，不料僅為曇花一現，並開始遭摩帥送入「雪櫃」。

到今季由紐奴接手，迪利阿里再次獲得重用，今季英超頭6輪均獲正選，頭5場都踢足90分鐘，不過第6輪在北倫敦打吡對阿仙奴一仗，半場落後0：3，阿里半場便被調走，並自「重返」後備席。到紐奴也被炒，干地接任，他的上陣機會變得更少。

迪利阿里在熱刺的日子快要終結？（Getty Images）

迪利阿里即使總是得不到「後普捷天奴」年代熱刺領隊的心，卻是班主利維心目中的愛將之一。去年冬天，已成為巴黎聖日耳門主帥的普捷天奴希望買入阿里，一度向熱刺求購，惟被利維拒絕。

不過這個阿里離隊最大障礙已經解除，不同英國媒體均指利維願意讓他在明年1月離隊。《每日電訊報》報道則稱，干地同意讓阿里1月離隊，利維希望獲得一筆轉會費，假如找不到買家，外借或先借後買也是可以接受的選擇。

阿里目前仍只得25歲，他與熱刺的合約在2024年6月才屆滿。2015年他自米爾頓凱恩斯加盟熱刺，至今累積上陣264次，攻入67球。