滑雪板｜日本奧運代表平野步夢　破天荒首人完成大技冀圓金牌夢

玩盡夏季與冬季奧運，日本運動員平野步夢爭取自己首面奧運金牌，練成「大絕」。

他在美國出戰單板滑雪邀請賽，決賽劣勢下完成絕招，成為首個運動員在比賽中演出一項超高難度動作，為即將舉行的北京冬奧注入強心針。



平野步夢今夏出戰東京奧運滑板（公園賽），無緣頒獎台，回到雪地繼續作戰。這位過去兩屆冬奧單板滑雪U型池銀牌得主，在科羅拉多州銅山舉行的Dew Tour決賽出場，第一個動作使出「triple cork 1440」（斜向翻騰3周、轉體1440度），能夠落地站穩，繼續滑行，惹來全場選手及評述員歡呼。

平野步夢手執兩塊冬奧銀牌，志切登上最高點。（美聯社）

雖然平野接下來的動作失手，未能憑此大技追過同胞戶塚優斗，只得第5。但10月練成後，終於能夠在正式賽事使出，成為首人在正式賽事完成上述大技。

平野賽後形容這個最高難度動作，受傷風險極高，「要把握好時機，必定要慎重」。此招式亦將是平野在北京冬奧衝金的秘密武器。

平野步夢在東京奧運出場，在滑板公園賽未能晉級。（Getty Images）

平野步夢今夏成為日本歷來第5位出戰夏、冬奧的運動員，在滑板公園賽預賽出局。在滑雪板方面則戰績彪炳，年僅15歲已奪得2014年索契冬奧滑雪U型池銀牌，在18年平昌冬奧同樣只差一步，再奪銀牌。

個子不高的單眼皮男生，帥氣外表讓他在新生代中人氣甚高。（網止圖片）

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