游泳世錦賽｜歐鎧淳煞科日雙線出擊　4x50自接力率隊游入決賽

撰文：葉詩敏
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短池世界游泳錦標賽煞科日賽事，港隊在接力項目繼續衝擊佳績，由大師姐施幸余領軍的女子接力隊，勇闖今晚4x50米自由泳決賽。

施幸余、歐鎧淳昨日（20日）率領兩小師妹鄧采淋及鄭渝，於女子4x200自由泳初賽刷新香港紀錄，時間比舊紀錄快近6秒，最終在決賽以第8名完成，二人今日再度領軍出戰。

東京奧運代表歐鎧淳在煞科日出戰兩項接力初賽，其中4x50自接力游入決賽。（資料圖片）

4x50米自由泳初賽，港隊由東京奧運代表歐鎧淳、譚凱琳、施幸余與陳健樂組成女子接力隊，初賽由譚凱琳擔任首棒，施幸余守尾門，四人終游出1分40.64秒，無緣打破1分40.26秒香港紀錄，仍以總成績第8名闖入今晚決賽。

歐鎧淳（中）與施幸余（右）連續兩天領軍出戰接力賽事。（資料圖片）

未幾，港隊星將歐鎧淳再率領3名小將林凱喬、簡綽彤與鄧采淋轉戰4x100混合泳接力初賽，首棒的歐鎧淳在首100米背泳游出59.50秒，無緣打破個人保持的58.27秒港績，四人最終以4分03.84秒、總成績13隊中排第12完成，未能晉級。

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