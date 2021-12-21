游泳世錦賽｜港男隊今屆三度刷新接力紀錄　伍棹然200背破港績

短池世錦賽戰至第6日賽事，今屆已兩度刷新香港紀錄的男子接力隊，今日（21日）派出劉紹宇、吳宇軒、何天朗與卓銘浩出戰4x100混合泳接力初賽，四人合力刷新香港紀錄。
在今屆已先後刷新4x100自、4x50混接力香港紀錄的男子隊，今日派出劉紹宇、吳宇軒、何天朗與卓銘浩出戰4x100混合泳接力初賽，4人合力游出3分36.93秒衝破香港紀錄，列總排名第14位，無緣決賽。
舊紀錄為港隊在2009年於亞室運造出的3分37.91秒。此外，第一棒的劉紹宇在100米背以53.61秒刷新個人最佳成績。
伍棹然破200背香港紀錄
同日伍棹然出戰男子200米背泳初賽，以1分56.93秒打破香港紀錄，把隊友劉紹宇在兩個月前本地賽的紀錄推前0.59秒。伍棹然最終以小組第3、總成績第28名無緣晉級。
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