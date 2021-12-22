黑色肌膚給她的意義　為種族在泳壇發亮　牙買加飛魚宣布退役

「那一刻，完全是驚訝。」5年前，牙買加泳手阿金臣（Alia Atkinson）打破女子50米蛙泳短池世界紀錄後，她這樣說。

她成了牙買加首人、世界首人，為民族甚至種族破天荒添一紀錄。那一刻，驚訝的還有整個世界。

在田徑主導了世界的國度，阿金臣在兩個年代游過5屆奧運，擁有2項世界紀錄；至昨日在短池世界游泳錦標賽「煞科」前，她說：「明日過後，我將退役。」



何解游泳場上滿滿都是白人面孔？

不少運動學者也就此問題解釋不斷，什麼紅肌、白肌、骨骼密度影響浮力，我們通通都聽過。

直至阿金臣的出現，我們卻反問：誰說黑皮膚就不懂游泳？

阿金臣（Alia Atkinson）游過5屆奧運，擁有2項世界紀錄；昨日宣布退役。（Getty Images）

牙買加泳手阿金臣，早在2004年便於雅典以15歲之齡首次踏足奧運，每次參賽她都在進步，由最初初賽出局，到倫敦奧運獲得第4名。2014年短池世錦賽，阿金臣憑100米蛙泳成為首個世界冠軍，更平了世界紀錄；兩年後，她更在世界盃日本站以28.64秒打破女子50米蛙泳短池世界紀錄，成為史上首個擁有世績的黑人泳手。

5年前牙買加泳手阿金臣打破女子50米蛙泳短池世界紀錄，（Getty Images）

在出產百米飛人的國度，阿金臣踏上游泳旅程，更替自己的種族在國際泳壇吐口烏氣。17年的游泳生涯，阿金臣游出4個世界冠軍、5個世錦賽銀牌、3個世錦賽銅牌、2個世界紀錄（短池50蛙、100蛙）。

阿金臣在社交媒體宣布退役。

那年她來港出席世界盃賽事，她說：「2014年我贏了首面世界賽金牌，感覺多了人參與，在外國人心中牙買加亦有游泳印記。老實說，我們習慣西方風氣，較少主動留意一些少數，很多不同膚色的選手也在體育上表現出色，只有獎牌和紀錄才能令他們『現形』。」

的確是阿金臣，讓牙買加被世界看見。

2016年阿金臣跟着港將去旅行：

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游泳賽事往往轉眼完結，但阿金臣一路走過來，卻是十分漫長，至昨日她在Instagram宣布退役。阿金臣說：「很多時候我想放棄，但我也堅持到最後；泳手阿金臣，你真的是一頭猛獸。」

誰說黑皮膚就不懂游泳？