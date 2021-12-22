德甲半程總結　網民一張圖盡顯強弱懸殊　留言：這是拜仁聯賽

21/22球季的德甲完成了17輪賽事，進入歇冬，待明年1月再重開聯賽。在外國討論區「Reddit」，有網民分享了德甲的半程聯賽榜，從兩個分差見到強弱懸殊的情況。



該網民在德甲積分榜旁加了兩個箭咀，第一個是由第3位的弗賴堡指向榜首拜仁慕尼黑，表示兩者差距有14分。拜仁17戰14勝2和2負得43分，次席的多蒙特有34分，而弗賴堡就得29分。另一個箭咀是由弗賴堡指向第16位的史特加，兩者相差12分。在德甲，季尾排第17及18位的球隊需要降班，而踢16位的就要踢降班附加賽。該名網民表示，原來德甲第3位與降班區距離比與榜首的差距更加細。

網民發現，排第3位的弗賴堡離降班區的距離，比起他們跟榜首的距離更近。（Reddit討論區）

其他網民留言，紛紛表示拜仁已經壟斷了德甲，有人建議「不如封拜仁為榮譽冠軍，之後將獎座頒給第2名」，亦有人直稱德甲為「拜仁聯賽（BayernLiga）」，又有人覺得德甲除了拜仁以外，其他都像衛星球會，挽留不到人才。

不過，都有網民認為這個不是拜仁的問題，有人留言：「問題不是拜仁愈來愈強，而是其他球隊愈來愈弱。」另有網民指出，拜仁並非無敵，在德甲都會輸波，但其他德甲球隊表現太不穩，贏完拜仁之後又會輸給其他球隊。

德甲半程射手榜方面，拜仁的羅拔利雲度夫斯基17場入19球領先，利華古遜的柏德列舒希克以16球排次席，而多蒙特的艾寧夏蘭特就13球躋身三甲。德甲今季暫時只有4名球員入球雙位數，除了以上3人外，還有攻入11球的科隆前鋒莫迪斯迪。